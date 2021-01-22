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社會 社會焦點 保障人權

游否希被罵「靠北」還挨告　「低收」網友私訊求捐錢被拒秒翻臉

▲▼游否希開記者會說明事件。（圖／記者周宸亘攝）

▲游否希將網友私訊PO網挨告妨害名譽，結果不起訴。（資料照／記者周宸亘攝）

記者劉昌松／台北報導

知名YouTuber游否希去年接到1名自稱「低收入戶」的網友私訊，希望游否希有多餘的錢可以捐給他，游否希斷然拒絕，還將私訊截圖po上IG，求助的網友受不了其他粉絲批評，留言「沒有任何人願意幫忙 反而還酸我」，「不幫忙就不要靠北！」並控告游否希妨害名譽，但台北地檢署22日調查後，以游的po圖已將網友ID和大頭貼，無法特定身分等理由，處分不起訴。

「在不瘋狂就等死」前團長游否希2020年10月7日上IG貼出1張截圖，內容是網友私訊「我是低收入戶，全家4個人總共只賺7萬元，每個月房貸要22463元，生活過得很困苦，如果游否希有能力，有多餘的錢，可以請妳捐給我嗎？」

▲▼游否希把網友求捐款私訊PO網，反遭當事人批靠北。（圖／翻攝IG）

▲希望接受捐助的網友也公開回應批「不幫忙就不要靠北！」（圖／翻攝IG）

游公開回應表示「天無絕人之路 沒必要把自己弄的這麼卑微」，「我一個月不吃不喝的開銷就要將近五十萬 誰沒壓力」，「如果今天您是抱著好的項目 問我是否能投資 我還覺得有gus 但你盡然用到『捐』給你..」

上百名網友湧入這篇IG動態留言，大多在批評私訊的網友不該伸手要錢，遭批的私訊網友忍不住回覆「沒有任何人願意幫忙 反而還酸我 這就是人性 不幫忙就不要靠北！」並控告游否希將私訊po網涉嫌妨害名譽。

檢察官認為，游已經將私訊網友的ID和大頭貼都隱匿了，外人無從得知私訊者的真實身分，游的po文內容也只是針對私訊內容抒發個人意見評論，因此以罪嫌不足等理由處分不起訴。

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