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社會 社會焦點 保障人權

網友PO台南「假車禍+假警察」訊息　警：謠言勿轉傳！

▲有網友PO文台南市安南區台史博館附近有發生疑似「假警察」、「假車禍」事件，經市警三分局調查係網路謠言，並請民眾勿轉傳以免觸法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲有網友PO文台南市安南區台史博館附近有發生疑似「假警察」、「假車禍」事件，經市警三分局調查係網路謠言，並請民眾勿轉傳以免觸法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有網友在網路社群PO文指其友開車行經過台南市安南區歷史博物館路口停紅燈時，突有一個阿伯跳出來大聲吆喝說撞到他，友人馬上報警，但有「警察」迅速到場叫其下車，友人生疑打電話查證確認警方尚未趕到，對方見狀即離去，網友並呼籲民眾小心，台南市警三分局澄清指出，這是網路謠言，請勿轉傳以免觸法。

▲有網友PO文台南市安南區台史博館附近有發生疑似「假警察」、「假車禍」事件，經市警三分局調查係網路謠言，並請民眾勿轉傳以免觸法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，該名網友PO文說，案件發生在1月14日深夜12時，當時其友人不敢下車，只開一點窗戶向該名指控被撞的阿伯說：「我沒有撞到你，行車紀錄都有」，但阿伯還是大聲吆喝，後方也停了一台車，阿伯也過去後方車輛吆喝，網友的朋友說要報警，阿伯就說報啊，奇怪的事情來了，就報警完後大約不到5分鐘，就有一位騎機車的警察，非常壯碩，一到馬上也敲車窗及擋風玻璃叫網友的朋友下車，朋友突然覺得異狀，第一以之前發生車禍經驗來看，警察不會來的這麼快速，第二這麼晚怎麼會只有一位警察單獨出勤，就在感到不對勁時，網友的朋友立馬回撥剛剛報案電話詢問警察人員是否抵達，警局回覆人員還沒到請在等等，馬上跟警察說明現在狀況，警察馬上請其朋友不要下車不開車窗，停留原地警察人員馬上就到。

▲有網友PO文台南市安南區台史博館附近有發生疑似「假警察」、「假車禍」事件，經市警三分局調查係網路謠言，並請民眾勿轉傳以免觸法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此時外面的「假警察」及阿伯還是一直在車外吆喝，惟似乎發現其朋友已經再打給警察確認，就馬上騎車離開，最可怕的事，後面的那台汽車也跟著一起離開，網友說這代表如果他的朋友不理會離開現場的話，就會被對方利用車上的行車記錄器來投訴其朋友肇事逃逸。最後警察到現場後，就告知其朋友說最近這種案例很多件了，還是要到警局做個筆錄讓他們調查，網友並善心提醒年關將近，大家真的要多注意千奇百種的討錢方式。

▲有網友PO文台南市安南區台史博館附近有發生疑似「假警察」、「假車禍」事件，經市警三分局調查係網路謠言，並請民眾勿轉傳以免觸法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警三分局調查指出，日前民眾於臉書社群發文，內容指稱台南市安南區史博館附近路口，疑似有假車禍與假警察之情形，但經三分局立即查證，該時段並無接獲報案，所轄和順派出所所長也立即留言回應，請發文者進一步提供詳細時間地點，或直接到派出所報案，以利查辦，但該貼文不久後就刪除了。因發文者已刪文，也未進一步提供訊息供警方查證。

警方指出，依《社會秩序維護法》第63條第1項第3款：「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」，依法可處3日以下拘留或新臺幣3萬元以下罰鍰。請民眾不要再轉傳未經證實的文字內容，以免造成民眾恐慌，也避免造成自己觸犯相關法律的可能。

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網友散布假警察假車禍訊息澄清網路謠言觸法

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