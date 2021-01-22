快過年了！臉書好友熱情喊3次「哥哥…」　又通通收回他傻眼

▲原PO收到私訊，看到對方的態度整個超傻眼。（示意圖／記者許力方攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

以前的人在過年前會準備新年賀卡，寄給親朋好友，不過現在是網路時代，想祝賀對方只要動動手指頭。就有一位男網友在臉書《爆怨公社》貼文，說他有個臉書朋友最近就私訊他，「熱情地」傳了3個訊息，還關心起原PO的戶頭，讓其他人忍不住笑翻，「有朋自遠方來，不是借錢就是生前契約。」

「快過年了，你的失散多年的朋友出現了嗎？」這位男網友貼出一張訊息截圖，只見對方在某個周三晚上8點48分傳了一個訊息，原PO則是回「安娜（怎麼了？）」，對方之後又傳了2個訊息，不過之後通通收回。原PO就在文中透露「3個回收的訊息內容都是『哥哥借我錢』。」

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▲對方收回的都是要借錢的訊息。（圖／翻攝自爆怨公社）

接著看看訊息截圖，當時原PO收到私訊時就回「我沒錢啊哈哈！」對方則是頗不滿「不幫就算了，我就不相信戶頭三千都沒有。唉！打擾了」，甚至還嘲諷了一句「患難見真情」。男網友不禁在文中表示，「不管結果是否如你所願，態度很重要吧？至少有個劇情吧？」也直呼「然後，我戶頭多少，乾你pc home噢沃草！」

看到貼文後，其他人都忍不住笑翻，「奇怪，現在跟別人借錢的公訂價格是三千起跳是不是？我也遇過一個很久沒見的國中同學，東拉西扯之後就開口要借三千」、「以前是借錢的人還會很委婉，現在是要借錢的還比較兇，這世道已經變了」、「患難見真情，見笑轉生氣」、「他為什麼不相信戶頭沒有三千元，他自己不就沒有」、「借錢還收回。擺明不想還。」

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