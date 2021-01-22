　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快過年了！臉書好友熱情喊3次「哥哥…」　又通通收回他傻眼

▲▼滑手機、男友、老公、低頭族。（圖／記者許力方攝）

▲原PO收到私訊，看到對方的態度整個超傻眼。（示意圖／記者許力方攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

以前的人在過年前會準備新年賀卡，寄給親朋好友，不過現在是網路時代，想祝賀對方只要動動手指頭。就有一位男網友在臉書《爆怨公社》貼文，說他有個臉書朋友最近就私訊他，「熱情地」傳了3個訊息，還關心起原PO的戶頭，讓其他人忍不住笑翻，「有朋自遠方來，不是借錢就是生前契約。」

「快過年了，你的失散多年的朋友出現了嗎？」這位男網友貼出一張訊息截圖，只見對方在某個周三晚上8點48分傳了一個訊息，原PO則是回「安娜（怎麼了？）」，對方之後又傳了2個訊息，不過之後通通收回。原PO就在文中透露「3個回收的訊息內容都是『哥哥借我錢』。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲對方收回的都是要借錢的訊息。（圖／翻攝自爆怨公社）

接著看看訊息截圖，當時原PO收到私訊時就回「我沒錢啊哈哈！」對方則是頗不滿「不幫就算了，我就不相信戶頭三千都沒有。唉！打擾了」，甚至還嘲諷了一句「患難見真情」。男網友不禁在文中表示，「不管結果是否如你所願，態度很重要吧？至少有個劇情吧？」也直呼「然後，我戶頭多少，乾你pc home噢沃草！」

看到貼文後，其他人都忍不住笑翻，「奇怪，現在跟別人借錢的公訂價格是三千起跳是不是？我也遇過一個很久沒見的國中同學，東拉西扯之後就開口要借三千」、「以前是借錢的人還會很委婉，現在是要借錢的還比較兇，這世道已經變了」、「患難見真情，見笑轉生氣」、「他為什麼不相信戶頭沒有三千元，他自己不就沒有」、「借錢還收回。擺明不想還。」

►來看八年級妹子！來啦加減看一下啦ε(*´･∀･｀)зﾞ

ET快訊
學測第一科考完了！　英文題目、答案看這邊
桌球教練偷吃學生媽！「舔小菊」大讚　她羞喊：第一次被弄噴水
部桃10醫護確診為何「沒病人染疫」？醫師揭關鍵
你有幾公分？陰莖長度全球排名　醫讚：台灣沒有比較短

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

學測第一科考完了！英文題目、答案看這邊

學測英文考生喊好難！高中師估前標、均標會掉1級分：文法障礙多

全聯水果箱「彈出4隻」！粉絲嗨喊終於出了　福利熊脫帽還多1功能

學測英文考生嘆「單字量大」：要思考一下　疫情、萊豬都沒考

輔仁大學與桃園聖保祿醫院簽訂合作意向　資源共享力挺桃園

部桃10醫護確診...為何「沒病人染疫」？醫師揭關鍵原因

疫調足跡部分公布！鄭文燦「全市360據點」：消毒頻率提高1周1次

快過年了！臉書好友熱情喊3次「哥哥…」　又通通收回他傻眼

金門、馬祖「姊妹市」力挺！鄭文燦感動喊話：會繼續收治離島居民

學測英文作文考「遊客踐踏花海」　試考生評交通入題超生活化

鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳

賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

林俊傑直播驚喜開唱《想見你想見你想見你》　網友點播願望實現：真的好感動！！

台灣人講話穿插英文！　韓妹秒舉例「你有GET到嗎」4分析好有感

白宮正式易主！拜登賀錦麗就職　成為第46任美國總統、副總統

暖業者開保時捷「載100杯手搖」　五股直送部桃！為醫護人員打氣

大胃王丁丁被爆「強上男性友人」　半夜發聲：沒做的事，我處之泰然

居家檢疫女隔離想念台灣薑母鴨 她窗外「垂降童軍繩」取餐成功

學測第一科考完了！英文題目、答案看這邊

學測英文考生喊好難！高中師估前標、均標會掉1級分：文法障礙多

全聯水果箱「彈出4隻」！粉絲嗨喊終於出了　福利熊脫帽還多1功能

學測英文考生嘆「單字量大」：要思考一下　疫情、萊豬都沒考

輔仁大學與桃園聖保祿醫院簽訂合作意向　資源共享力挺桃園

部桃10醫護確診...為何「沒病人染疫」？醫師揭關鍵原因

疫調足跡部分公布！鄭文燦「全市360據點」：消毒頻率提高1周1次

快過年了！臉書好友熱情喊3次「哥哥…」　又通通收回他傻眼

金門、馬祖「姊妹市」力挺！鄭文燦感動喊話：會繼續收治離島居民

學測英文作文考「遊客踐踏花海」　試考生評交通入題超生活化

詹子晴怒罵另一半婚前「接送前女友」　老公：我覺得是小事

超兇女模砸840萬整型50次！　超狂成果出爐…她照鏡子：認不出來

金山高中「全英語育樂營隊」搶手　提升國際化教學課程

選對瀏海款式瞬間顯瘦！寬窄與厚度要注意　空氣、八字適合不同臉型

獨／24歲妹開MARCH「睡撞」S63　達人曝修理費150萬...賠慘了

宜蘭民宿深夜喧嘩擾鄰...可罰5萬　違「三振條款」廢照！

高雄代銷業年終曝光！平均4~6個月　內勤領最多

尼安德塔人／部桃群聚染疫案教訓：狡猾病毒跑得快　防疫只能拼速度

iKON可望加入《KINGDOM》BTOB也受邀！主持人、播出日期率先公開

13歲女遭狼師性侵…媽跪地痛哭陳情！　學校：「自願約會」有感情

生活熱門新聞

桃園「2疫調人員」驚傳出現症狀　衛生局大消毒

明低壓「降雨熱區大變」　濕冷下探12℃

12°C變天冷空氣再報到！全台急凍3天

國中女兒發燒　爸陪診驚見「2條線」崩潰

台灣進入「相對不寒冷」時期　時間點曝光

桃園2疫調人員有症狀！衛生局：2採結果陰性

屁孩吃火鍋乾炒牛肉　看鍋底燒黑笑翻

收英文私訊！「1句話穿幫」抓包台灣人

今變天有雨！下週「強冷空氣」來襲　急凍時間點曝光

桃園疫調人員出現症狀！鄭文燦證實「3人發燒」

衝唐吉訶德找這款「神級飲料」！竟全被掃光

女警嬌羞擋雨「甜美電眼」照曝光　2萬人戀愛了

大消毒照片曝光！桃園2疫調人員傳有症狀　衛生局回應了

台塑嘉義廠技師染疫！隔離期滿6天確診

更多熱門

相關新聞

看護幫阿婆搓手！「1句話」感人結局歪掉了

看護幫阿婆搓手！「1句話」感人結局歪掉了

「今天去看感冒的時候，遇到一個阿婆。」一位女網友日前在臉書《爆怨公社》貼文，說她看到阿婆身邊有個外籍看護，看護從頭到尾都沒滑手機，一直抓著阿婆的手幫忙取暖。看到這暖心一幕，原PO忍不住也想幫忙，就拿了一個暖暖包給看護。理應是感人結局，沒想到看護卻當場掉眼淚，爆出一句話讓其他網友都笑噴。

砸5萬投資「戶頭變44萬」爽翻...下秒卻GG

砸5萬投資「戶頭變44萬」爽翻...下秒卻GG

訂餐2小時外送員都不動　網看12字自介秒懂

訂餐2小時外送員都不動　網看12字自介秒懂

OL捷運脫口罩　他想換座位遭嗆襲臀

OL捷運脫口罩　他想換座位遭嗆襲臀

點義大利麵蛤蜊包滿飯！老闆1句保證網傻眼

點義大利麵蛤蜊包滿飯！老闆1句保證網傻眼

關鍵字：

訊息私訊借錢戶頭爆怨公社

讀者迴響

熱門新聞

主人的任務！正妹激動演講　短裙滑出一根

代孕機構疑發聲：鄭爽是人品最差客戶！

直播主上餐廳被酸「沒穿內褲」

心痛！10月大嬰掉進滾水鍋「活活煮10分鐘」

爆得罪人突領便當　王凱親自澄清

疑鄭爽小號PO「肉色馬賽克」！網猜張恒不雅床照

桃園「2疫調人員」驚傳出現症狀　衛生局大消毒

郭書瑤流產痛哭！

女每天好累　監視器發現震撼真相

女會計嫁「心智7歲夫」2年沒性行為！婆婆淚求別離婚

華晨宇被爆瞞婚生子「小孩1歲了」

明低壓「降雨熱區大變」　濕冷下探12℃

毛孩挖到可愛金塊　主人一看嚇壞

孟耿如挺渾圓凸肚…網喊：恭喜　黃子佼說話了

12°C變天冷空氣再報到！全台急凍3天

更多

最夯影音

更多
鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳

鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳
賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

林俊傑直播驚喜開唱《想見你想見你想見你》　網友點播願望實現：真的好感動！！

林俊傑直播驚喜開唱《想見你想見你想見你》　網友點播願望實現：真的好感動！！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面