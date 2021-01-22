訂餐2小時「外送員原地不動」　網一看12字自介秒懂：你不是有緣人

▲不少人都曾訂過外送。示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

外送服務相當方便，只要按一按手機，就可以等餐點送上門了。一名男網友發文表示，他今天約4點半左右下訂單，但是等了很久，卻只見外送員一直在原地不動，致電詢問還被掛電話，讓他超無奈。貼文曝光後，立刻引發熱議，還有不少網友被外送員的自我介紹吸引了目光，直呼「轉角遇到真愛了！」

這名男網友在「爆怨公社」上發文表示，他今早4點半和同事一起向Uber Eats訂外送，但是等了2個小時左右，「外送員都在原地完全沒有動！」而APP頁面則顯示，「不好意思，外送行程延誤了。」

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原PO後來致電給外送員詢問狀況，怎料對方接起來「打了哈欠後馬上掛掉」，再打一次就已經轉語音信箱了；由於他訂餐時已經先行刷卡付費，因此根本無法取消訂單，讓他感到很無奈。

▲外送員以12字說明提供外送服務的原因。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

除此之外，原PO也貼出外送員的自我介紹，從畫面可見，外送員提供服務的原因竟是「尋找有緣的你，轉角遇到真愛！」因此原PO也苦笑稱，「拜託一下大哥！想睡覺、想遇到真愛先別接我的訂單好嗎？」

貼文曝光後，不少網友紛紛留言回應，「外送都不要刷卡，一定要付現」、「這個應該開自動接單忘了下線，然後就睡覺了」、「應該是住附近的外送員忘記下線」、「我也遇過一次這樣！結果好像是外送員沒有下線，也是拖很久客服才取消」、「可能滑接單以為是滑鬧鐘響吧」；此外，也有網友歪樓笑回，「跟老闆娘說不努力了」、「遇到阿姨了」、「看來原PO不是那個有緣人，這個轉角他不走了」。

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