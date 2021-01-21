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點義大利麵「蛤蜊包滿飯」　她噁炸狂反胃！老闆1句保證網傻眼

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲義大利麵的蛤蜊竟包滿飯！（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者曾筠淇／綜合報導

 一名女網友發文稱，她日前中午帶著2個小朋友到學校附近用餐，怎料明明點的是義大利麵，餐盤內的蛤蜊卻摻雜著滿滿的飯粒，「裝滿滿的飯，真的越想越反胃！」雖然老闆事後澄清那絕對不是廚餘，但她還是覺得有點怪怪的。貼文曝光後，立刻引發熱議，網友留言回應，「超噁」、「買麵送飯的概念」。

這名女網友在「爆怨公社」上發文表示，她日前中午帶著剛下課的2個孩子到學校附近用餐，進店後，她便點了一份義大利麵，然而上菜後，她卻見餐盤內的蛤蜊竟塞滿白色米粒。當時，原PO立刻詢問店家，對方則回應應該是鍋子沒洗乾淨。

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只是這樣的說法根本無法讓原PO接受，因為「鍋子沒洗乾淨跟整顆蛤蜊裝滿飯有什麼關係」，5顆蛤蜊有2顆沒開就算了，其中1顆裝滿飯，真的讓她不得不懷疑那是廚餘，「越想越反胃」，而後店家也沒有道歉，讓她感到相當傻眼。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲義大利麵也才5顆蛤蜊，居然就有2顆沒開。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

貼文曝光後，不少網友紛紛留言回應，「一種價錢、兩種享受」、「不管事實如何，看到這樣真的會蠻不舒服的」、「好噁心，不敢想像」、「常遇到沒吐沙的，沒吐飯粒的還真是難得」、「太可怕了」、「就算上個客人用太多，也不應該給下一位，觀感不好」、「義大利麵加飯不用錢」、「吃飽飯的蛤蜊」、「誇張」。

事後，原PO接到老闆的來電，用生命保證絕對不是廚餘，「是上一位客人燉飯用了太多顆蛤蜊撈出來的」，還願意調閱監視器；不過，原PO聽完後只冷冷的說了一句，「大家想看嗎？」

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