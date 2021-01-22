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看護幫阿婆搓手！見她送暖暖包掉淚喊「1句話」　感人結局歪掉了

▲▼暖暖包。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO分出自己的暖暖包，竟然惹哭看護。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「今天去看感冒的時候，遇到一個阿婆。」一位女網友日前在臉書《爆怨公社》貼文，說她看到阿婆身邊有個外籍看護，看護從頭到尾都沒滑手機，一直抓著阿婆的手幫忙取暖。看到這暖心一幕，原PO忍不住也想幫忙，就拿了一個暖暖包給看護。理應是感人結局，沒想到看護卻當場掉眼淚，爆出一句話讓其他網友都笑噴。

這位女網友文中表示，當時她看到外籍看護相當有心，不僅完全沒有自顧自地滑手機，還抓著阿婆的手，雙手不停地搓著想幫忙取暖，並一邊用不輪轉的台語問阿婆「還會冷嗎？」阿婆卻還是說很冷。幸好護理師幫阿婆量過體溫，並沒有在發燒。

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原PO就想到，她的機車裡剛好有暖暖包，就拿了一個給看護，還貼心地用手機翻譯給對方看，說暖暖包是要給阿婆用的，沒想到下一秒發生的事，讓人措手不及，「看護看著我，眼淚就掉了……」女網友趕緊問對方怎麼了。

讓人更意想不到的，看護的答案並不是什麼「好感動」、「你人真好」，原PO敘述道，對方突然拿出手機裡的照片「說我長得很像她媽媽，所以她看到我就想哭，她想家了……」這讓她整個哭笑不得「原來我長得像菲律賓人……」

貼文一出，其他人不禁噴笑，「抽來擦眼淚的衛生紙只好再塞回去了……這什麼鬼結局啦！」「眼淚鼻涕直接吸回去。」「本來很感動，看到最後一句，只想說，把眼淚還來！」「對不起，我看到最後大笑了。」「看到妳這篇文我都要哭了，但是看到最後我笑死了。」「看完最後一句有去翻版主大頭照的請舉手！」「一定是妳太暖了，才讓離鄉背井的她有那種感覺。」

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