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急需跑路費！持槍押錯人　教唆男被判4年10月

▲施男教唆蔡男押人行搶。（圖／ETtoday資料照）

▲蔡男被警方追緝。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名施姓男子因知道住在南投的蔡男(38歲)走投無路需要用錢，提議可向鹿港鎮某六合彩組頭強索跑路費，還帶著他去被害人住處附近查看地形，蔡男答應事成後給施男3成分紅，自己卻持槍押錯站在門口抽菸的林男，最後蔡男被彰化地院判刑12年，而施男為共犯，依加重強盜罪判刑4年10月。

這起事件發生在2018年9月18日，由於當天下午1時是六合彩開獎，施男便慫恿蔡嫌晚上可下手，平日以吸毒販毒維生的蔡男，與住在線西鄉陳男(57歲)一同開車帶槍，到鹿港鎮某六合彩組頭「賓士男」家附近埋伏，想要強索跑路費，見到站在門外抽菸的隔壁鄰居林男，以為就是賓士男，因白狗不斷狂吠，兩男子拔腿就跑。

▲施男教唆蔡男押人行搶。（圖／ETtoday資料照）

▲蔡男押人行搶。（圖／ETtoday資料照）

蔡男當時向警方供稱，從施男口中住在鹿港「賓士男」家中很有錢，只有到他家附近，不知道正確地址，更沒見過本人，而住在「賓士男」隔壁的林姓鄰居正走出家門要抽根菸時，蔡男便將槍從被害人腰部抵住，說「欠債要還」、「再走就要開槍」要求進入住宅再談。

警方表示，林姓男子看到蔡男亮槍，雖然驚恐但非常鎮靜說我又沒欠人錢，同時，告訴蔡男說這附近監視器很多，會被抓到千萬不要開槍，但蔡男仍舊用槍一路推著林男進家門口，此時林男養的白狗見到陌生人蔡男等，一直狂吠，蔡男擔心被狗咬，又怕開槍被監視器拍下，只能跟陳姓友人開車逃離現場。

▲施男教唆蔡男押人行搶。（圖／ETtoday資料照）

▲蔡男聽到狗吠緊急逃走。（圖／ETtoday資料照）

林男在蔡男離開後迅速報案，警方調閱監視器發現作案車輛，先後在線西、南投追查到陳男與蔡男，在黑色轎車座椅下起出1支改造手槍、1支制式手槍，17顆子彈，以及毒品安非他命、海洛因等證物。

但施男否認他有強盜犯意，僅稱知道蔡男會帶槍去，有說要拿2支槍去抵押組頭說要借200萬元，辯稱「不知蔡男會用槍抵住被害人」，並未和蔡男討論要分帳，不過蔡男說18日未得手後，施男還多次鼓勵、催我再去一次，我一開始答應說好，但後來沒有再去。

法官審酌施男與蔡男原本不熟，僅認識2、3個月，若非貪圖好處、有利可圖，當無平白甘冒觸犯重罪的風險，且施男犯行失敗後，未勸阻蔡男放棄，反而鼓勵、催促他再次嘗試，因此依共同犯攜帶兇器強盜未遂罪，判處4年10月有期徒刑。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

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