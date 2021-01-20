「未全程打方向燈」45秒內收2罰單　彰化男慘噴4200元　　

▲相隔45秒被開2張「未全程打方向燈」罰單。（圖／林先生提供）

記者唐詠絮／彰化報導

日前高雄1名女騎士，因為變換車道未打方向燈被檢舉達人盯上，2分鐘收到4張罰單4,800元，氣得頭皮發麻；而在彰化地區也有1名林姓男子行經員大排平面道路要切入台61線西濱快速道路時，只差0.1秒，短短45秒被檢舉2次「未全程打方向燈」，挨罰4,200元，警方表示，因為違規事實明確，因此只能依法開罰。

林男昨天收到這2張罰單時，看到2張罰單連同圖像的時間都是在12月8日上午7時30分，但第一張是03秒在員大排，違規理由為「駕駛人不依規定使用燈光罰1200元」、第二張是46秒地點則是在台61線西濱快速道路，「行駛快速道路未依規定變換車道，罰3000元」，2張相差時間只有短短43秒時間。

▲相隔45秒被開「未全程打方向燈」罰單。（圖／林先生提供）

林男指出，員大排與西濱快速道路相距不到1公里，2地時間相距45秒，只因差0.1秒，卻能檢舉2次違規，真的是有違交通裁罰的「比例原則」。

而據道安第 85-1 條規定，（未依規定行駛車道、未依規定變換車道）檢舉汽車違規地點應相距6公里以上、違規時間相隔6分鐘以上，警方卻肆意讓檢舉達人鑽法律灰色地帶，真的害慘了這些小老百姓，林男不排除申訴，並與律師進一步研議提告該名檢舉人。

據了解，警方依據違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第三條：「二以上違反道路交通管理之行為，應分別舉發、處罰。」；另外依據道路交通安全規則第109條第2項亦規定：「左（右）轉彎時，應先顯示車輛前後之左（右）邊方向燈光；變換車道時，應先顯示欲變換車道方向之燈光，並應顯示至完成轉彎或變換車道之行為」，因為違規事實明確，因此只能依法開罰。

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