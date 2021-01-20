「0800中醫」防詐騙版　彰化警分局1分44秒影片紅了

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣警察局刑警大隊仿效知名「0800--XX中醫」坐骨神經痛的廣告內容，20日在臉書粉專一推出165台語宣導防詐騙宣導短片，意外爆紅，由刑警大隊警務員、偵查佐，田中警分局偵查隊等人飾演，1分44秒宣導句句到位，內容淺顯易懂詼諧逗趣，令人對防詐印象深刻。

▲彰警宣導防詐短片爆紅。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

「彰化縣警察局關心你、被騙走錢財的心痛，介紹你一帖良藥，趕緊打165反詐騙專線」，影片一開始，蕭學仁身穿醫師袍手拿鐵棒，指在李文祥(飾演18銅人)穿著金色上衣，全程用台語串場演說，隨後還穿插刑大警務員吳育勝、偵查佐陳民聖戴著八字假鬍子扮演「歹徒」詐騙。

警方在影片中也蒐集出詐騙集團使出的手段，包括假綁架、假親友、假冒公務機構、假檢警、假網拍等等，蕭學仁還呼籲民眾遇到以上情形，「趕緊將電話掛掉，改打165反詐騙專線」都是為了提升縣民們的防詐意識。

據警方統計，2020年，光是中國信託員林分行，就偕同警方化解了37次民眾受騙因而前往臨櫃提匯款的危機，守住700萬餘元的積蓄，彰化縣警察局局長許錫榮特別前往致意，並感謝金融企業善盡社會責任及金融夥伴用心投入的關懷提問。

局長許錫榮也提醒，「詐騙多花招 查證不可少」年關將近，網購請選擇有信譽的商家或使用第三方支付功能付款、網路交友談到跟錢有關的，不論是要向你借錢應急、教你投資獲利或介紹你兼職的工作，都要提高警覺，外出隨身帶的財物越少越，錢不露白，貴重物品勿留置車上。

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