　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

防疫回購潮！網搶買酒精、抗菌噴霧　業者：目前供給正常不用慌

▲酒精，消毒（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲國內疫情升溫，陸續有本土病例增加，再度引起一波防疫用品回購潮。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者洪菱鞠／台北報導

部立桃園醫院爆發院內群聚感染，且擴散到社區，全民高度關注，指揮中心指揮官陳時中昨（20日）在記者會中，首度呼籲隨身攜帶酒精以備不時之需，網購業者發現防疫用品回購潮再起，這一波主要帶動酒精、乾洗手、抗菌噴霧等搜尋與銷量激增，而目前貨量充足，民眾不用過度擔心缺貨問題。

愛合購觀察20日單日搜尋數據表示，乾洗手、酒精、抗菌噴霧等搜尋量，在站上平均成長1.5倍，又以酒精搜尋量最高，不過從銷售來看，則是以抗菌噴霧表現最佳，近一週業績攀升6成9，以100ml以下、攜帶便利的小瓶裝及隨身瓶規格較受歡迎。而在酒精部分，雖然站內販售「生發」的兩款商品皆售完補貨中，但整體來說貨量充足，不用搶買。

酒精、乾洗手、抗菌噴霧等防疫用品回購潮再起（圖／翻攝自網購平台）

▲愛合購站內抗菌噴霧近一週業績攀升，以方便隨身攜帶的小瓶裝規格最受歡迎。（圖／翻攝自愛合購）

消費者在線上採購防疫用品需求急遽增加，PChome 24h購物近一週防疫用品銷量成長2倍，包括酒精、乾洗手、抗菌噴霧、濕紙巾等商品皆引起銷售熱潮，像是奈森克林酒精濕巾獨家組、Ronever自動感應酒精噴霧機、綠的GREEN 乾洗手凝露、中衛酒精棉片加厚型等都很搶手。目前防疫商品供給狀況正常，站上也會持續進貨補貨。

酒精、乾洗手、抗菌噴霧等防疫用品回購潮再起（圖／翻攝自網購平台）

▲乾洗手、酒精、抗菌噴霧等相關防疫用品，近期再現買氣。（圖／翻攝自東森購物網）

東森購物表示，疫情態勢轉向後，近1、2天的酒精、乾洗手、抗菌噴霧買氣狀況整體成長約2成，下單量急速劇增，目前酒精採每日配量。生活市集指出，「酒精」商品近一週搜尋度顯著飆升4.3倍，買氣也增加近1成，其中以「萊克蒂酒精抗菌濕巾隨手包」人氣最高，單週銷量成長超過10倍；松果購物近2天關於酒精、酒精濕紙巾、酒精噴霧等訂單數也較上月同期成長3倍，但目前還沒有出現完售缺貨情況，民眾不需過度恐慌搶購。

ET快訊
快訊／環太平洋大地震！印尼突發生7.0強震
快訊／轎車跨道「猛撞客運」　1男無生命跡象
快訊／7-11宣布！桃園「全門市禁止內用」
9成訂位取消！客人11字超暖喊話　廣德海鮮餐廳哭了：謝謝您
女嫁「心智7歲夫」2年沒性行為　婆婆淚求別離婚：他能做真男人

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

牛年開運3招學起來！命理師帶你全聯掃貨　強運一整年

防疫回購潮！網搶買酒精、抗菌噴霧　業者：目前供給正常不用慌

環球購物中心新春福袋首推預購　500元抽18萬元按摩椅

台北首間「全聯X無印良品」搶先看！獨家日本品牌隱藏熱銷品曝光

天氣太冷「雞不下蛋」！好市多祭「限蛋令」：每位會員限購1盒

明天搶吃！頂呱呱「1斤雞」回來了　下殺69折、每人限購2份

米其林星級主廚到你家　在家辦桌超easy！網友驚呼山海樓經典台式手路菜超道地

提燈籠、帶金幣Q爆了！熊大、兔兔「新年口罩」登場　5大通路限定

冰淇淋控開吃！小7首家COLD STONE複合店開幕　1分鐘吃到現點現做

獨／新年領不到發財錢母⋯超商「開團」民眾搶翻　1天狂賣4萬個

半夜2點被愛犬推大腿...她超怒　追進房見「兒斷氣發紫」急救命

休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人

張齡予私密衣櫃給拍...吳宗憲一看傻眼　做公益超大方「主動捐名牌包」

9旬嬤撿資源回收苦存2萬4千元！　遭男「拿香蕉騙光」淚：要撿多久

抗疫前線醫生累癱「趴睡桌上」　全身緊穿防護衣...睡夢中悄離世

VaVa diss毒舌老師「你在教我做事嗎」　現場氣氛超尷尬...張韶涵急跳出來緩和

唐吉訶德百人「苦等5小時」進場　1樓卡半小時！民眾走逃生門離開

范植偉私約女粉「上課過夜還討3千」　被揭嚴重潔癖：喝水加1滴洗潔精

雞卷沒雞肉！客怒嗆「不老實」　老闆無奈退錢曝真相：是台語

劉以豪、秦嵐撒糖親下去了！　霸道總裁明道現身...網一看：拳頭硬了

牛年開運3招學起來！命理師帶你全聯掃貨　強運一整年

防疫回購潮！網搶買酒精、抗菌噴霧　業者：目前供給正常不用慌

環球購物中心新春福袋首推預購　500元抽18萬元按摩椅

台北首間「全聯X無印良品」搶先看！獨家日本品牌隱藏熱銷品曝光

天氣太冷「雞不下蛋」！好市多祭「限蛋令」：每位會員限購1盒

明天搶吃！頂呱呱「1斤雞」回來了　下殺69折、每人限購2份

米其林星級主廚到你家　在家辦桌超easy！網友驚呼山海樓經典台式手路菜超道地

提燈籠、帶金幣Q爆了！熊大、兔兔「新年口罩」登場　5大通路限定

冰淇淋控開吃！小7首家COLD STONE複合店開幕　1分鐘吃到現點現做

獨／新年領不到發財錢母⋯超商「開團」民眾搶翻　1天狂賣4萬個

快訊／無照男失控撞熊貓外送員機車…再撞檳榔攤　顧店女驚逃！

快訊／環太平洋大地震！印尼20:23突發生7.0強震　未海嘯警報

《驕女》仁美「割肉還父」斷絕關係！　慘遭親爸砍濺血

男友當兵劈腿！　女星開「隱藏資料夾」驚見滿滿淫照…結局超傻眼

新壽得標高雄地上權案　舊市立總圖到手！

快訊／台東轎車跨道「猛撞客運」！車頭扭曲全毀　1男受困慘死

炒匯「8大糧商」抓到了！央行：違規外銀最重可處撤照停業

低劑量電腦斷層掃描　早期發現為肺癌篩檢把關　

藍委提案凍結海軍百萬伙食費　國民黨：外界不該污名化藍營檢討軍紀

理財周刊／疫情與行情

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

消費熱門新聞

買好買滿！台彩加碼8.6億近4年最高

明天搶吃！頂呱呱「1斤雞」回來了

小7福袋開箱！雙重抽358萬瑪莎拉蒂

小7首家COLD STONE複合店開幕

天氣太冷雞不下蛋！好市多祭限蛋令

全聯合作MUJI無印良品進駐台北

超夯「斑馬紋口罩」萊爾富搶先賣

獨／麥當勞也能用街口支付了

超商「開團」買發財錢母！民眾瘋搶

全聯福袋曝光！222名獎項抽法看這

米其林主廚到你家在家辦桌超easy

全聯300款年貨8折！35天省錢開跑

台北首間「全聯X無印良品」搶先看

學大廚做星級年菜！「聰明用油」料理龍虎斑

更多熱門

相關新聞

扛起全台1/8！部桃收治確診人數曝光

扛起全台1/8！部桃收治確診人數曝光

部立桃園醫院群聚感染疫情不斷延燒，今桃園市長鄭文燦前往部桃替前線醫護人員加油打氣，首次曝光疫情數據。鄭文燦指出，自疫情爆發以來，全台包括境外移入共有800多位確診患者，桃園收治223位，占全國比例25.7%，其中114位患者更由部桃收治，相當於部桃一間醫院即挑起了全國1／8的重擔，足見其防疫量能、以及重要性，稱部桃為全台防疫重鎮、心臟一點也不為過。

台東玄武堂也取消「炮炸寒單爺」

台東玄武堂也取消「炮炸寒單爺」

「避桃禁令」台南市不跟進！黃偉哲：大家同島一命

「避桃禁令」台南市不跟進！黃偉哲：大家同島一命

蔡英文出手挺黃捷　江啟臣：現在要守住的是防疫吧？

蔡英文出手挺黃捷　江啟臣：現在要守住的是防疫吧？

跟上「避桃禁令」？北市：現階段沒此規劃

跟上「避桃禁令」？北市：現階段沒此規劃

關鍵字：

防疫酒精乾洗手抗菌噴霧

讀者迴響

熱門新聞

大胃王丁丁被爆「強上男性友人」　半夜發聲了

甜叫老公起床　她被潑滾水痛到昏厥

中國外交部算帳：將制裁蓬佩奧28人

富王鴨肉「租出去了」　同條街店家下訂

心痛！10月大嬰掉進滾水鍋「活活煮10分鐘」

廣德海鮮曝監視器：3小時無客真相

媽踩斷新生兒頸骨！美動物園長頸鹿寶寶搶救不治

姐夫？汪叼「粗黑條狀物」怒瞪爸

郭書瑤流產痛哭！

DNA檢測發現身世　女：生父是富翁

鄭爽慘了！　陸廣電破例直接封殺

7人插管救確診者！醫見恐怖過程噴淚

收英文私訊！「1句話穿幫」抓包台灣人

台灣進入「相對不寒冷」時期　時間點曝光

小一童考97分對監視器報告　落寞背影網心疼

更多

最夯影音

更多
半夜2點被愛犬推大腿...她超怒　追進房見「兒斷氣發紫」急救命

半夜2點被愛犬推大腿...她超怒　追進房見「兒斷氣發紫」急救命
休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人

休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人

張齡予私密衣櫃給拍...吳宗憲一看傻眼　做公益超大方「主動捐名牌包」

張齡予私密衣櫃給拍...吳宗憲一看傻眼　做公益超大方「主動捐名牌包」

9旬嬤撿資源回收苦存2萬4千元！　遭男「拿香蕉騙光」淚：要撿多久

9旬嬤撿資源回收苦存2萬4千元！　遭男「拿香蕉騙光」淚：要撿多久

抗疫前線醫生累癱「趴睡桌上」　全身緊穿防護衣...睡夢中悄離世

抗疫前線醫生累癱「趴睡桌上」　全身緊穿防護衣...睡夢中悄離世

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面