防疫回購潮！網搶買酒精、抗菌噴霧　業者：目前供給正常不用慌

▲國內疫情升溫，陸續有本土病例增加，再度引起一波防疫用品回購潮。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者洪菱鞠／台北報導

部立桃園醫院爆發院內群聚感染，且擴散到社區，全民高度關注，指揮中心指揮官陳時中昨（20日）在記者會中，首度呼籲隨身攜帶酒精以備不時之需，網購業者發現防疫用品回購潮再起，這一波主要帶動酒精、乾洗手、抗菌噴霧等搜尋與銷量激增，而目前貨量充足，民眾不用過度擔心缺貨問題。

愛合購觀察20日單日搜尋數據表示，乾洗手、酒精、抗菌噴霧等搜尋量，在站上平均成長1.5倍，又以酒精搜尋量最高，不過從銷售來看，則是以抗菌噴霧表現最佳，近一週業績攀升6成9，以100ml以下、攜帶便利的小瓶裝及隨身瓶規格較受歡迎。而在酒精部分，雖然站內販售「生發」的兩款商品皆售完補貨中，但整體來說貨量充足，不用搶買。

▲愛合購站內抗菌噴霧近一週業績攀升，以方便隨身攜帶的小瓶裝規格最受歡迎。（圖／翻攝自愛合購）

消費者在線上採購防疫用品需求急遽增加，PChome 24h購物近一週防疫用品銷量成長2倍，包括酒精、乾洗手、抗菌噴霧、濕紙巾等商品皆引起銷售熱潮，像是奈森克林酒精濕巾獨家組、Ronever自動感應酒精噴霧機、綠的GREEN 乾洗手凝露、中衛酒精棉片加厚型等都很搶手。目前防疫商品供給狀況正常，站上也會持續進貨補貨。

▲乾洗手、酒精、抗菌噴霧等相關防疫用品，近期再現買氣。（圖／翻攝自東森購物網）

東森購物表示，疫情態勢轉向後，近1、2天的酒精、乾洗手、抗菌噴霧買氣狀況整體成長約2成，下單量急速劇增，目前酒精採每日配量。生活市集指出，「酒精」商品近一週搜尋度顯著飆升4.3倍，買氣也增加近1成，其中以「萊克蒂酒精抗菌濕巾隨手包」人氣最高，單週銷量成長超過10倍；松果購物近2天關於酒精、酒精濕紙巾、酒精噴霧等訂單數也較上月同期成長3倍，但目前還沒有出現完售缺貨情況，民眾不需過度恐慌搶購。