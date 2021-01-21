快訊／無照男失控撞熊貓外送員機車…再撞檳榔攤　顧店女驚逃！

台東成功鎮21日傍晚6時20分許發生車禍，一輛轎車由北向南行經當地台11線126公里處時，不明原因跨越對向車道與一輛客運發生碰撞，強大的撞擊力道導致轎車的車頭幾乎全毀。警消趕到時，男姓轎車駕駛已經無生命跡象，馬上緊急送往成功醫院搶救，客運駕駛及乘客則沒有大礙，詳細車禍原因仍待調查。