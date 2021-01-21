快訊／無照男失控撞熊貓外送員機車…再撞檳榔攤　顧店女驚逃！

記者郭世賢／新北報導
新北市瑞芳區20日晚間6時許發生一起車禍意外！20歲許姓男子駕駛一輛休旅車，行經中山路時，因不明原因車子失控，先撞上騎機車外送30多歲楊姓男子，接著再撞進檳榔攤內，顧店40多歲潘姓女子嚇得趕緊逃離現場，事發過後，楊姓男子、潘姓女子僅有輕微擦傷，許姓男子雖無酒駕，但卻無照駕駛，事發原因有待轄區警方進一步調查釐清。
▲失控撞外送員機車再撞檳榔攤，無照男休旅車頭毀。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）
案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困
記者郭世賢／新北報導
新北市瑞芳區20日晚間6時許發生一起車禍意外！20歲許姓男子駕駛一輛休旅車，行經中山路時，因不明原因車子失控，先撞上騎機車外送30多歲楊姓男子，接著再撞進檳榔攤內，顧店40多歲潘姓女子嚇得趕緊逃離現場，事發過後，楊姓男子、潘姓女子僅有輕微擦傷，許姓男子雖無酒駕，但卻無照駕駛，事發原因有待轄區警方進一步調查釐清。
▲失控撞外送員機車再撞檳榔攤，無照男休旅車頭毀。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）
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