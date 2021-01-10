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高雄警察局長劉柏良傳「被異動」　議長及3黨團喊話留人！

▲▼高雄市議會開議首日，警察局長劉柏良堵訪。（圖／ETtoday攝影中心攝）
▲高雄市警察局長劉柏良。（圖／資料照）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市警察局長劉柏良接任才半年，現在卻傳出恐遭到異動，繼民進黨市議員陳致中、黃文益聲援後，國民黨籍高雄市議長曾麗燕及國民黨、民進黨、無黨團結聯盟三黨團總召也發表聲明慰留劉柏良，並請中央尊重地方治安需求，重新考量此人事案。

針對高雄市警察局長劉柏良可能遭異動消息一曝光，除了民進黨籍議員陳致中、黃文益，率先跳出來力挺，國民黨籍的高雄市議長曾麗燕與和國民黨團總召蔡武宏、民進黨團總召韓賜村及無黨團結聯盟總召朱信強，三黨團總召也發聲，表示共同慰留劉柏良，並請中央尊重地方治安需求，重新考量劉柏良人事案。他們認為劉柏良資歷完整，就任局長前曾服務高雄，熟悉高雄治安環境，到任半年，地方治安明顯改善，受到基層及議員肯定，警政署傳出劉柏良人事異動案，讓議會三黨團極感驚愕。

他們肯定劉柏良到任半年的優異表現，希望中央能聽到高雄基層的心聲，不要一意孤行。雖然警政人事為中央一條鞭，議會三黨團強調，劉柏良僅就任半年即被異動，恐成為任職最短的局長，將不利於地方治安的維護，並影響基層員警士氣，期盼中央重視維護高雄治安的穩定性。曾麗燕及議會三黨團總召一致認為，劉柏良是體恤基層員警及親民的局長，因此請中央重新考量劉柏良人事案。

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