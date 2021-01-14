超越台清交成！中山大學躍升榜首　博士班註冊率逆勢成長提高１成

▲中山大學。（圖／中山大學提供）

記者崔至雲／台北報導

教育部日前公布大專院校109學年度註冊率，全台有40個博士班、39個碩士班招生掛零，註冊率普遍下滑。不過中山大學今（14日）指出，109學年度博士班註冊率逆勢上揚，相較於109學年度增加10.74%，整體表現或增加幅度，皆為國內頂尖研究型大學排名第一。

「中山大學的辦學績效不僅反應在註冊率的大幅提升，也反應在近期舉辦的碩士班招生考試上。」教務長李志鵬指出，中山大學110學年度碩士班甄試與碩士班考試報名人數總計9465人，較前學年度增加3.3%，在國內高等教育招生環境不佳的情況下，報考人數仍呈現穩定成長。其中報名人數成長幅度前5名系所依序為生技醫藥研究所碩士班、社會學系碩士班、企業管理學系企業管理碩士班、中文文學系碩士班及生物科學系碩士班。

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▲中山大學109學年度博士班註冊率逆勢上揚，相較於109學年度增加10.74% 。（圖／中山大學提供）

中山大學表示，近三年因應國家政策及產業發展趨勢，積極增設系所並調整招生名額，以創新及前瞻的思維擘劃人才培育藍圖。在博士班方面，增設資訊工程學系資訊安全博士班、醫學科技研究所博士班、教育與人類發展研究全英語博士學位學程、理學國際博士學位學程（加速器光源與中子束應用國際博士學位學程更名）。

碩士班方面，中山大學說明，增設生技醫藥研究所、精準醫學研究所、資訊工程學系資訊安全碩士班、材料與光電科學學系前瞻應用材料碩士班、海洋生態與保育研究所、海洋環境及工程學系離岸風電海事工程碩士班、藝術管理與創業研究所、社會創新研究所、教育與人類發展研究全英語碩士學位學程及社會學系原住民碩士在職專班。

此外，學士班方面，增設人文暨科技跨領域學士學位學程，並自110學年度起，由電機工程學系、機械與機電工程學系及化學系等3學系率先開設大學部全英語專班，招收百名學生實施全英語授課。此外，中山申設公費學士後醫學系已獲教育部「同意繼續籌備」，在培育國防菁英人才方面，亦善盡大學社會責任，自111學年度起將與國防部合作開設國防學士班。

