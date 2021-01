變異病毒L452R早在加州大爆發！　醫院急診室90多人確診1死

▲美國新冠疫情嚴重。(示意圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合外電報導

部立桃園醫院新冠群聚感染首見L452R病毒變異,但它其實早在去年3月就首度在丹麥被發現,並於5月出現在美國加州。美官員表示,L452R病毒變異已擴散至加州10多個郡,且聖荷西郡一間醫院急診室疫情爆發與它有關,造成該院90多人確診,至少1人死亡。

綜合CBS SF、每日郵報報導,新冠病毒變異L452R並不同於英國變種病毒B.1.1.7,加州自去年11月起出現越來越多和L452R有關的確診個案,如今被多家外媒封為「加州變異」(California variant)。

現已知聖塔克拉拉郡多起疫情爆發均與L452R有關,其中在聖荷西一間醫院急診室,高達90多人確診,已有1人死亡。

加州大學舊金山分校病毒專家查爾斯邱博士(Charles Chiu)透露,452R變異在刺突蛋白有3個突變,這也包括L452R,其中關鍵在於,病毒是利用刺突蛋白附著進入細胞,但新冠疫苗是以刺突蛋白為靶標訓練人體免疫系統進行識別,以理論分析,病毒突變可能改變刺突蛋白,進而影響疫苗有效性。

但查爾斯邱博士強調,這目前仍需要更進一步研究,衛生官員也說,目前仍未知L452R對疫苗的反應為何,正在做進一步調查。

Hi all, we & other labs in CA identified a L452R spike mutation SARS-CoV-2 variant 3.8%->25.2% cases mid-Nov-early Jan. Assoc with several high attack rate outbreaks in Santa Clara County. Epi/lab studies pending @SCCgov @UCSF @CAPublicHealth @CDCgov

https://t.co/F0flvNqWaX pic.twitter.com/opJs9fllm9