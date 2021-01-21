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一家五口4人領殘障手冊...阿公拒被安置「要跟孫子住一起」

記者唐詠絮／彰化報導

人間悲歌！彰化埤頭鄉有1名林姓阿公(70歲)，與姪女(養女)及3小孩童居住在一起，環境髒亂隨地大小便無法自己處理，長期以來是長照中心照護的對象，今天元埔村長、社會處及衡山基金會彰化行善團、慈化慈善會、北斗警察志工中隊等人到其住家，想協助送安置，遭到阿公的拒絕，「我要跟女兒孫子住在一起」。

▲林姓阿公不願接受安置。（圖／記者唐詠絮攝）

▲林姓阿公(左坐床2)不願接受安置。（圖／記者唐詠絮攝）

▲▼ 彰化 。（圖／記者唐詠絮攝）

▲照護員從林阿公家中清理出死老鼠。（圖／記者唐詠絮攝）

村長說，林姓阿公弱智膝下無子，弟弟將女兒過繼給他當養女，無奈養女也是弱智，每月領3,000元補助，與丈夫結婚後陸續生下4個小孩，1個因病過世，其他3個有2個遺傳到媽媽，智能不足領有殘障手冊，最大的目前就讀國小2年級。

▲林姓阿公不願接受安置。（圖／記者唐詠絮攝）

▲埤頭鄉元埔村長（圖／記者唐詠絮攝）

一踏進阿公住家，就傳來一股尿騷味跟霉味，邊廳角落還有煮飯廚具，一旁還有照護員剛整理乾淨的廢舊家具，阿公就睡在客廳，一聽到有人到訪，隨即從床上爬起，頭右上角還看得到因為跌倒未消的腫塊，而姪女則是穿著短褲，披頭散髮帶著2小孩從房裡衝出來。

▲林姓阿公不願接受安置。（圖／記者唐詠絮攝）

▲林姓阿公未接受照護前家中凌亂不堪。（圖／記者唐詠絮翻攝）

據社會處指出，由於阿公未失能，去年經村長通報後，8月間已安排要去彰化榮民之家安置，未來每個月仍有3000元補助，但遭到當事人拒絕，村長今天對阿公說「來帶你去安置好嗎？」，阿公眼眶泛紅的說，「我不要，我要跟孫子女兒住在一起」。

村長說，阿公每月領有7,000元政府補助，他女兒無法外出工作跟這2個小孩也各領有3,000元補助，小孩每天還領有幸福餐券，小孩爸爸也不常回家，但看到弱智的阿公要拉拔弱智姪女跟這群小孩長大，心裡真的很難過。

▲▼ 彰化 。（圖／記者唐詠絮攝）

▲▲林姓阿公未接受照護前家中馬桶髒亂。（圖／記者唐詠絮翻攝）

而負責照護他們的是彰化葳群長照中心，照護員一早才從他家清出4大袋髒亂物，裡面有老鼠屎、也有大便還有吃剩的便當及飲料罐等等，總裁林亮暉也到場關切，他指出目前除了對阿公每天送餐外、還包括每天到府沐浴、清理室內外等等，就希望阿公生活狀況能有所改善。

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