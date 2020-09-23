雲林幼兒園遭控施暴！3歲童小臉、腿「大片瘀青」　社會處介入調查

▲幼兒園遭控施暴，幼兒園貼照自清，「孩子第一天報到就一直有傷」。（圖／幼兒園提供）

記者陳韻如／雲林報導

雲林一間幼兒園被指控，涉嫌對一名3歲大的男童施暴，造成男童傷痕累累，身上出現大大小小的瘀青，讓家長心疼不已。對此，校方回應，明明事男童母親自己弄傷孩子，且男童從第一天到校身上就不斷有傷，校方也有拍照存證。由於目前雙方各說各話，而雲林社會處也介入調查，將會釐清是家長造成或是學校施暴。

這起案件發生在8月間，男童母親通報社會處表示，孩子上幼兒園疑似遭到施暴，上課近2週，身上卻出現大大小小的瘀青、傷口，直到8月13日，左臉頰、小腿直接出現大片瘀青，讓她相當心疼。

對此，校方出面回應，男童8月3日第一天到校報到，當時家長還對校方稱，「小孩很皮，不乖打他沒關係」，但校方立刻表示，不會體罰孩子，會用其他方式教育，且校方還另外在孩子身上發現小傷口，而之後的每一天，都有新傷出現，而為了自保，校方也有拍照存證，直到17日見到男童身上出現大片瘀青，也立刻與家長當面對談，當時家長回應，孩子應是自己玩耍撞傷。

校方表示，由於孩子屬於特教生，需要上早療課程，18日被社工發現男童身上傷痕後，社工也立刻詢問母親，母親當時還稱，孩子是在8月14日受傷的，且是學校造成，但校方調查後發現，14日當天男童請假，並沒有到學校上課。自此之後，男童母親才改口，傷勢是13日造成，且非常嚴重，讓校方相當憤怒，「根本胡說！」

▲男童母親原本指控，孩子14日在學校受傷，但校方貼出聯絡簿反駁，14日孩子根本沒到學校上課。（圖／幼兒園提供）

針對此案件，《ETtoday新聞雲》致電社會處，社會處處長表示，由於目前雙方各說各話，許多時間點兜不攏，因此還需要深入調查，若查出男童傷勢確實是幼兒園造成，則將會將此案通報教育處進行裁罰、處置，但若是家長造成，則會立刻啟動保護機制，盡全力保護男童。

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