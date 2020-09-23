　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

雲林幼兒園遭控施暴！3歲童小臉、腿「大片瘀青」　社會處介入調查

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼幼兒園遭控施暴，幼兒園貼照自清。（圖／幼兒園提供）

▲幼兒園遭控施暴，幼兒園貼照自清，「孩子第一天報到就一直有傷」。（圖／幼兒園提供）

記者陳韻如／雲林報導

雲林一間幼兒園被指控，涉嫌對一名3歲大的男童施暴，造成男童傷痕累累，身上出現大大小小的瘀青，讓家長心疼不已。對此，校方回應，明明事男童母親自己弄傷孩子，且男童從第一天到校身上就不斷有傷，校方也有拍照存證。由於目前雙方各說各話，而雲林社會處也介入調查，將會釐清是家長造成或是學校施暴。

這起案件發生在8月間，男童母親通報社會處表示，孩子上幼兒園疑似遭到施暴，上課近2週，身上卻出現大大小小的瘀青、傷口，直到8月13日，左臉頰、小腿直接出現大片瘀青，讓她相當心疼。

對此，校方出面回應，男童8月3日第一天到校報到，當時家長還對校方稱，「小孩很皮，不乖打他沒關係」，但校方立刻表示，不會體罰孩子，會用其他方式教育，且校方還另外在孩子身上發現小傷口，而之後的每一天，都有新傷出現，而為了自保，校方也有拍照存證，直到17日見到男童身上出現大片瘀青，也立刻與家長當面對談，當時家長回應，孩子應是自己玩耍撞傷。

校方表示，由於孩子屬於特教生，需要上早療課程，18日被社工發現男童身上傷痕後，社工也立刻詢問母親，母親當時還稱，孩子是在8月14日受傷的，且是學校造成，但校方調查後發現，14日當天男童請假，並沒有到學校上課。自此之後，男童母親才改口，傷勢是13日造成，且非常嚴重，讓校方相當憤怒，「根本胡說！」

▲▼幼兒園遭控施暴，幼兒園貼照自清。（圖／幼兒園提供）

▲男童母親原本指控，孩子14日在學校受傷，但校方貼出聯絡簿反駁，14日孩子根本沒到學校上課。（圖／幼兒園提供）

針對此案件，《ETtoday新聞雲》致電社會處，社會處處長表示，由於目前雙方各說各話，許多時間點兜不攏，因此還需要深入調查，若查出男童傷勢確實是幼兒園造成，則將會將此案通報教育處進行裁罰、處置，但若是家長造成，則會立刻啟動保護機制，盡全力保護男童。

►他奶奶的美麗小秘訣

【更多新聞】

快訊／北市養護所火警奪3命！　負責人「過失致死」諭令30萬交保

炸裂前最後車影！賓士C300高速衝隧道　爬牆猛撞「8氣囊全爆」

惡霸犬3度猛攻！45年訓犬師血濺狗學校　下秒果斷退訓：孺子不可教

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
海陸酒店妹「30秒吸乾威士忌」健檢報告曝光！醫分析超強酒量原
信義區網帥8劈！網紅正宮委屈發聲　超兇雙峰辣照曝
更新後更順！「這款iPhone」5年不壞果粉洗版：換電池再戰
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

騎士遭土狗撞倒犁田受傷　3聯單肇事人寫「狗」…警：加強教育

快訊／北市成美橋「1女跳基隆河」！警消派艇搜救　命危搶救中

不等燈號搶左轉！高雄BMW遭小貨車攔腰撞　駕駛酒駕被抓包

水牛也夜衝！藏身500米外騎樓「露屁股擋路」...警這招找飼主

兒遭逼掏錢買零食！特教生母心碎PO文　校方竟要求刪除：會督促輔導

雲林幼兒園遭控施暴！3歲童小臉、腿「大片瘀青」　社會處介入調查

北市里長報案「老人迷路」　松山2警挨家挨戶問找到家人

黃國昌披律師袍出庭論戰！替永豐金吹哨者辯護…曝館長案進度

趁大門沒關闖溜進去　慣竊「敲門找空屋」偷金項鍊、手錶

被捲入徐永明收賄！徐旭東怒飆：根本不認識他

吳宗憲擁KID唱《天堂有多遠？》給小鬼　柯有倫.任賢齊等8男星合唱流下男兒淚

鄭元暢待小鬼靈堂「用笑掩飾悲傷」　難忘他「不順路也貼心載我回家」

恆述法師新造型「假睫毛+高跟鞋」　喊話張菲開節目：螢幕和好啊！

男抓女騎士下車嗆「會找到妳」　脫衣怒吼警...下秒被狠摔壓制！

共機擾台...美發警示「別攻台灣」 陸外交部：支持台獨注定失敗！

出界就墜谷！1對1鬥牛賽開打 高海拔籃球場2男「攻防搶上籃」

打燈無敵？三寶違規硬切左轉擋道　救護車遭逼繞路...網怒批：自私！

精簡使用者介面、支援子母畫面　懶人包整理！iOS 14實用新功能

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

總統稍早前往茶專飲料店畫面及飲料杯畫面1

騎士遭土狗撞倒犁田受傷　3聯單肇事人寫「狗」…警：加強教育

快訊／北市成美橋「1女跳基隆河」！警消派艇搜救　命危搶救中

不等燈號搶左轉！高雄BMW遭小貨車攔腰撞　駕駛酒駕被抓包

水牛也夜衝！藏身500米外騎樓「露屁股擋路」...警這招找飼主

兒遭逼掏錢買零食！特教生母心碎PO文　校方竟要求刪除：會督促輔導

雲林幼兒園遭控施暴！3歲童小臉、腿「大片瘀青」　社會處介入調查

北市里長報案「老人迷路」　松山2警挨家挨戶問找到家人

黃國昌披律師袍出庭論戰！替永豐金吹哨者辯護…曝館長案進度

趁大門沒關闖溜進去　慣竊「敲門找空屋」偷金項鍊、手錶

被捲入徐永明收賄！徐旭東怒飆：根本不認識他

抽中一張賺15.2萬！汎德永業25日申購抽籤　公開申購價為180元

恐怖！「天降烏鴉屍體」鋪滿馬路　網友：畫面如世界末日

中職／史上新秀最大約　王維中立下障礙：不想被超越

微整型注射針劑安全　慎選優良醫師與診所

秋意・濃／KOL李柔公開神級「大地色穿搭術」！別超過3色、疊搭是關鍵

台南市歷屆議員聯誼　郭信良議長介紹市議會1年多來的轉變

電線突走火「不可先噴滅火器」　1常識也勿潑水：反更危險！

開了29年！台灣NET靠「3字」壓倒性勝利　網全讚爆：設想很周到

蔡清祥親電化解政風處長爭議　盧秀燕：中央應平等協商、下不為例

騎士遭土狗撞倒犁田受傷　3聯單肇事人寫「狗」…警：加強教育

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

社會熱門新聞

酒店女「30秒吸管喝光威士忌」　竟是海陸正妹

賓士貼壁飛行200米　一排護欄全撞爛

信義區網帥爆8劈　正宮還是20萬粉網紅

眾女友身材好到包不住　IG床照狂曬深溝妹

敦化國小校長高調不倫戀　拋元配偷情學生家長

潑屎妹轉戰直播主！彎腰「邪惡視角」曝

21屁孩尋仇錯殺海陸兵　主嫌無期改判22年

女買票進入野柳地質公園　從20米高懸崖墜岩落海

雲林男駕三輪車載女生！巷口遭撞下場慘

炸裂前最後車影！賓士衝隧道爬牆猛撞「8氣囊全爆」

爬完山直奔摩鐵　嫩保母大讚校長「每次都1、2小時」

高雄警督察罩越南店！20萬家電全給業者包

日曬房偷拍女客！最辣人妻「還原真相」怒告

出磺坑遂道傳車禍　騎士撞巴士亡

更多熱門

相關新聞

幼兒園違規不斷　教育部：朝加重罰鍰修法

幼兒園違規不斷　教育部：朝加重罰鍰修法

全國教師工會總聯合會今（23日）公布「全國幼教大體檢」，發現超收學費或幼生、不符師生是違規大宗，占比達37％。對此，教育部稍早指出，正辦理幼照法及教保服務人員條例修法作業，針對情節重大之情形，朝加重罰鍰方向修正。

幼兒園違規亂象　新北受罰最多佔全國22％

幼兒園違規亂象　新北受罰最多佔全國22％

神人用1材料做柚子像爆　他曬這顆反被讚

神人用1材料做柚子像爆　他曬這顆反被讚

台中爆虐童！1歲童全身傷還有咬痕

台中爆虐童！1歲童全身傷還有咬痕

領不到30K！幼兒園老師「1打10」快累炸

領不到30K！幼兒園老師「1打10」快累炸

關鍵字：

幼兒園特教生社會處

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

小鬼黃鴻升留4280萬遺產！律師曝「殘酷現實」

酒店女「30秒吸管喝光威士忌」　竟是海陸正妹

賓士貼壁飛行200米　一排護欄全撞爛

小鬼過世前交代後事「留一隻手骨」放客廳

熊熊毀婚特斯拉男原因曝光！

小鬼護峮峮不認愛　遇記者躲路燈怕曝光

熊熊特斯拉未婚夫「開法拉利載妹偷吃」！

手機壞了分期還要繳？女大生邏輯嚇死人

小鬼4000萬遺產「生母也能繼承一半」！律師揭2難關

信義區網帥爆8劈　正宮還是20萬粉網紅

華岡5人幫靈堂手牽手「不敢哭出聲」！許瑋甯潰堤了

眾女友身材好到包不住　IG床照狂曬深溝妹

吳宗憲鬆口「打算退出《玩很大》」！　遭質疑節目太累：我從不准危險發生

「鬼峮戀」幾點幾分約會他都知道　吳宗憲建議小鬼黃鴻升「不要公開」

快訊／峮峮忍痛：不曉得哪天我才會復原！

更多

最夯影音

更多
吳宗憲擁KID唱《天堂有多遠？》給小鬼　柯有倫.任賢齊等8男星合唱流下男兒淚

吳宗憲擁KID唱《天堂有多遠？》給小鬼　柯有倫.任賢齊等8男星合唱流下男兒淚
鄭元暢待小鬼靈堂「用笑掩飾悲傷」　難忘他「不順路也貼心載我回家」

鄭元暢待小鬼靈堂「用笑掩飾悲傷」　難忘他「不順路也貼心載我回家」

恆述法師新造型「假睫毛+高跟鞋」　喊話張菲開節目：螢幕和好啊！

恆述法師新造型「假睫毛+高跟鞋」　喊話張菲開節目：螢幕和好啊！

男抓女騎士下車嗆「會找到妳」　脫衣怒吼警...下秒被狠摔壓制！

男抓女騎士下車嗆「會找到妳」　脫衣怒吼警...下秒被狠摔壓制！

共機擾台...美發警示「別攻台灣」 陸外交部：支持台獨注定失敗！

共機擾台...美發警示「別攻台灣」 陸外交部：支持台獨注定失敗！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面