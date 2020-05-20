老爸4根手指被截斷！數月後「左手寫字跟右手一樣美」　最棒身教惹鼻酸

▲父親並沒有因為斷指而喪志。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

「身殘不可恥，心殘才可恥。」一名女網友在國小時期，父親工傷斷了4根指頭，後來接回2根，當時她很怕爸爸從此一蹶不振，沒想到他依舊努力工作，完全沒落下養家重擔，甚至在出院隔天就開始練習左手寫字，直球對決人生的艱難挑戰。

女網友在爆廢公社二館感性寫道，父親當年因工作意外，右手的4根手指被機器截斷，後來只接回兩根，剩下的錯過黃金時期所以接不上，「那個時候很怕爸爸會想不開，但他出院後的隔天，就準備了報紙跟一本作業簿，開始練習用左手寫字。」

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起初，父親左手寫的字只能用鬼畫符來形容，然而經過每天的練習，幾個月後，他左手寫的字跟他右手寫的一樣工整漂亮。

▲後來他練就左手寫字的技能。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

原po表示，「爸爸還是一樣工作賺錢，因為意外有了所謂的殘障手冊，但他不會拿這本手冊靠勢，當作無敵通行證，或者擺爛吃軟飯、靠別人養，然後整天無事做，我爸繼續工作養大我們幾個小孩。」

如今，父親退休了，家裡的角色調換，輪到他享清福的時候了，女網友最後也說，「我爸個子不高，但他是我心中的大巨人。」

文章感動許多網友，紛紛留言大讚，「好棒的爸爸，妳很幸福」、「這才是男人要有的模樣」、「身教很重要，父母是子女的榜樣」、「爸爸很棒~妳也很棒，可見爸爸身教言教都非常好，一定是個令妳驕傲的好爸爸」、「 要好好孝順他哦，為了你們付出了一輩子」。

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