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長榮航空再獲國際飛安機構肯定　名列全球前20大最安全航空

▲▼長榮航空類出國。（圖／長榮航空提供）

▲長榮航空再獲國際飛安機構肯定，名列全球前20大最安全航空。（圖／長榮航空提供）

記者賴文萱／台北報導

國際航空專業雜誌AERO International於日前公佈德國航空安全資料中心JACDEC2021年全球前20大最安全航空公司排名，長榮航空排名第9名。長榮表示，這是繼日前獲得澳洲航空專業評鑑網站AirlineRatings.com評選為全球前20大最安全航空公司第6名，再度榮膺國際飛安機構的肯定。

JACDEC為德國專業航空安全資料分析機構，每年依全球各大航空公司之飛行年數、機隊年齡、航班起降次數、近30年來航機意外事故統計，以及國際航空運輸協會（IATA）的飛安稽核結果等33項標準進行評比，遴選出全球100家最安全航空公司，該評比之資料分析廣為各大航空公司引用參考。

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長榮航空總經理孫嘉明表示：全球航空產業在COVID-19疫情面臨了巨大的挑戰，長榮航空除了努力維持基本運能，對於飛航安全的要求與訓練也從未鬆懈。此次接連獲得JACDEC和AirlineRatings.com等飛安專業機構的肯定，全體員工皆深感榮耀，未來也將繼續「追求安全、絕不妥協」的理念，讓旅客在每一趟飛行都是安心的旅程。

▲▼長榮航空駕駛艙。（圖／翻攝自長榮航空粉專）

▲長榮航空再獲國際飛安機構肯定，名列全球前20大最安全航空。（圖／長榮航空提供）

長榮航空自1989年成立隨即在園區興建訓練大樓，並且引進全飛行模擬機、模擬客艙等設施，訓練員工在各種狀況下的應變能力，藉以維持高標準的飛安品質；2006年起推動SMS(Safety Management System)，將安全理念融入管理體系，讓安全成為企業文化的一部分，藉由安全績效指標及目標(Safety Performance Indicator & Target)的設定，每季檢討達成狀況，以持續強化公司安全管理，進而提升各項作業標準，提供旅客更安全的服務品質。

教育訓練是確保安全的基石，長榮航空持續推廣航空安全教育訓練課程，即使遭受嚴峻的COVID-19疫情影響也不曾中斷，2020年共安排9個梯次的安全管理相關課程，部分課程亦採E-Learning方式進行，要求海內外全體員工參訓，期以將安全理念深植於同仁心中，並藉以凝聚同仁的向心力，建立優質的安全文化。

長榮航空以良好的飛安紀錄著稱於業界，逾30年的努力獲得獨立驗證公司、各專業航空評鑑極高的評價，包括AirlineRatings.com、德國航空安全資料中心JACDEC，均已連續多年將長榮航空列為全球最安全航空公司之一；國際航空運輸協會（IATA）2003年創立IOSA航空作業安全認證制度以來，長榮航空也持續保持以「零缺點」的佳績，通過每2年一次的查核認證。

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