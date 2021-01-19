▲無人機管理機制3月首修訂，延長農噴作業許可期限、調整體檢認定。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者賴文萱／台北報導

遙控無人機管理機制去年3月正式實施，歷經近一年運作，交通部民航局今天表示，各方對修訂方向已有共識，將修訂農噴作業許可期限等機制，預計在今年3月、民航法遙控無人機專章生效一年前完成，這也是相關機制首度修訂。

無人機管制實施後，至今年1月14日止，已有63,568架遙控無人機完成註冊，提供46,188次圖資APP下載及2,159次飛航活動申請服務，完成4種型式34架檢驗合格證及6架特種檢驗合格證，核發7,986張操作證，核准510件機關團體法人能力審查案，並於全國建置學科測驗場地12處及術科測驗場地14處。

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民航局標準組副組長吳家珍表示，為了兼顧玩家操作的便利、安全與產業發展，相關機制實施，民航局也持續彙整各方意見，作為修訂管理機制參考。而在上月21日舉辦的「2020遙控無人機前瞻視野研討會」中，包括農委會等相關部會與會人士也提供了多項需求與建議，民航局也在會中同意將修訂管理規範。

▲民航局標準組組長吳家珍。（圖／記者賴文萱攝）

民航局指出，初步檢視，將率先修訂的相關機制，包括延長農噴作業許可期限，從3個月延至6個月；簡化遙控無人機專業操作證經歷資格以加速人才培育；另外，也調整體格檢查文件認定方式，可使用小型汽車體檢認定標準，跟考汽車駕照一樣等。

為了讓使用者更加方便，未來遙控無人機安全管理業務仍以「遙控無人機管理資訊系統」提供「便民」、「效率」、「安全」及「環保」的一站式網路服務，可於線上申辦註冊、檢驗、人員測驗、飛航活動申請等業務，並有外國人專區提供外籍旅客於國內合法使用無人機之認證服務。民航局官網無人機專區、Line@官方帳號及空域查詢APP，也將進一步提供全面無紙化之有效便利管理服務。

民航局表示，無人機的管理更注重使用者安全宣導與良好的資訊提供，未來將在法規鬆綁、活動申請程序及無人機飛航管理系統等議題上整合產官學研各界力量，持續努力。

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