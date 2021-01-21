　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

長三角在地過年福利大比拼　紅包最多4300元...寧波抽汽車

▲▼大陸春運、廈門、春節返鄉。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸今年鼓勵外地打工族就地過年，避免春運造成疫情擴散。（圖／記者任以芳攝）

記者魏有德／綜合報導

大陸為防堵疫情隨春運擴散至各地，地方政府紛紛呼籲在外打工族就地過年。長三角地區企業率先響應，包括送出暖心禮包、春節紅包等方式，鼓勵外地職工過年期間留崗留廠。浙江寧波吉利汽車製造基地所在的北侖區更是大手筆，推出「雲上」抽獎活動，最大獎直接送汽車。

▲大陸吉利汽車董事長砸2636億　坐上賓士母集團最大股東。（圖／路透社）

▲浙江寧波舉辦抽獎活動留人，最大獎為吉利汽車。（圖／路透社）

《澎湃新聞》報導，江蘇省蘇州市相城區11日率先發布，「留下過年的外地職工發放補貼，同時減免半月房租」的鼓勵政策。隨後，浙江、安徽、江蘇、上海各省市紛紛出台「硬核」措施——發紅包、送流量、送零食、送旅遊、送汽車，「豪氣」留人，穩崗穩產。

在江蘇無錫工作的四川籍員工鄭菊英表示，「女兒原本打算今年春節結婚，但因為疫情防控原因推遲了婚禮，無錫鼓勵外地員工留錫過節，廠裡也增發了福利，今年春節我就留在無錫過年。」

鄭菊英所在的無錫三鑫壓鑄有限公司有250名員工，70%來自外地。過年期間，不僅有2月8日到10日（非春節假期）的1.5倍加班薪水，還能減免半個月房租。

對於長三角各地區企業安排外地員工留在原單位過年者，將獲得每人500元至1000元人民幣（約2150至4300元新台幣）不等的留守補貼；企業租用人才公寓、藍領公寓等用於安排外地員工住宿的，還將減免半月房租；並對符合重點接種人群對象要求的，優先安排免費接種新冠疫苗。

▲▼外灘,外灘牛,牛市,觀光景點,中國經濟,金融市場,遠東華爾街,上海外灘金融廣場,上海股市。（圖／記者李毓康攝）

▲上海除現金獎勵，還加送零食大禮包。（圖／記者李毓康攝）

長三角地區外來人口最密集的上海，除現金補貼外，上海市總工會向留滬外來建設者贈送通訊費補貼、健康醫療補貼、3000份影音娛樂大禮包和5000份扶貧產品零食禮包。並推出留滬外來建設者送春聯、小型文藝演出、讀書分享、趣味健身、市內一日游等小型活動。

至於吉利汽車製造基地所在的寧波市北侖區，將於2月11日除夕，舉行市外留侖職工新春百萬「雲上」大抽獎活動，獎品包括吉利汽車、海倫鋼琴、德業小家電和超市購物卡。

ET快訊
苗栗、雲林發「避桃禁令」　鄭文燦回應了
快訊／數位身分證決定喊卡！　內政部：取得社會共識後辦理
鄭爽哭了！「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳
女住院「一直想做」與男病友啪3次！台大判賠40萬　提再審結果
2男1女跑成大公園玩3P　長椅戰到溜滑梯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

上海兩家醫院發現可疑病例　相關門診暫停診

福州再推21項惠台　台青住滿90天補助2.1萬元

長三角在地過年福利大比拼　紅包最多4300元...寧波抽汽車

北京大興2例本土確診　驗出英國變種病毒

小孩最愛史萊姆有毒！　含硼砂「兒童接觸5克即致死」

只要跑得快病毒就追不上！女司機時速182高速狂飆：我怕被感染　

陸三大電信向紐交所遞申請　要求覆議ADR下市決定

陸日增126例本土　範圍擴大「遍布5省市」

國台辦：堅決支持制裁在台灣問題上表現惡劣的美方有關人員

馬雲現身「阿里股價大漲」　大陸央行出招壓制

休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人

半夜2點被愛犬推大腿...她超怒　追進房見「兒斷氣發紫」急救命

9旬嬤撿資源回收苦存2萬4千元！　遭男「拿香蕉騙光」淚：要撿多久

抗疫前線醫生累癱「趴睡桌上」　全身緊穿防護衣...睡夢中悄離世

張齡予私密衣櫃給拍...吳宗憲一看傻眼　做公益超大方「主動捐名牌包」

唐吉訶德百人「苦等5小時」進場　1樓卡半小時！民眾走逃生門離開

范植偉私約女粉「上課過夜還討3千」　被揭嚴重潔癖：喝水加1滴洗潔精

雞卷沒雞肉！客怒嗆「不老實」　老闆無奈退錢曝真相：是台語

VaVa diss毒舌老師「你在教我做事嗎」　現場氣氛超尷尬...張韶涵急跳出來緩和

劉以豪、秦嵐撒糖親下去了！　霸道總裁明道現身...網一看：拳頭硬了

上海兩家醫院發現可疑病例　相關門診暫停診

福州再推21項惠台　台青住滿90天補助2.1萬元

長三角在地過年福利大比拼　紅包最多4300元...寧波抽汽車

北京大興2例本土確診　驗出英國變種病毒

小孩最愛史萊姆有毒！　含硼砂「兒童接觸5克即致死」

只要跑得快病毒就追不上！女司機時速182高速狂飆：我怕被感染　

陸三大電信向紐交所遞申請　要求覆議ADR下市決定

陸日增126例本土　範圍擴大「遍布5省市」

國台辦：堅決支持制裁在台灣問題上表現惡劣的美方有關人員

馬雲現身「阿里股價大漲」　大陸央行出招壓制

防疫旅館「短租房」上線！每房一晚最高3000元　獎助要點出爐

「避桃禁令」台南市不跟進！　黃偉哲：大家「同島一命」做好防疫

台積電勁揚4.5%！台股漲逾400點　站穩萬六大關

爽領「8月年終+數萬元紅包」！科技男嗨喊「好爽」...網稱別羨：用肝換來

抗寒宅首選一種座向！不幸選到「迎風宅」　開窗、裝潢都能避

DNA檢測發現和爸沒血緣關係　媽目睹名字嚇壞...女兒：是億萬富翁

投20萬做網拍！幾個月下來「只賺3～5千元」　他狂嘆1現象：累了

上海兩家醫院發現可疑病例　相關門診暫停診

屈中恆Vicky見面就吵架　一碗魷魚羹挽救婚姻

南韓新冠疫情再趨緩！今僅增401例確診...教會又掀群聚感染

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

大陸熱門新聞

中國外交部算帳：將制裁蓬佩奧28人

小一童考97分對監視器報告　落寞背影網心疼

少婦出軌高中生！尪抓姦在床砍死鮮肉小王

把愛妻在-196℃冷凍50年！尪日日癡等重聚

將活人灌醉封死棺木中火化！屍體調包案驚爆

「烤地瓜大王」叫賣16年　替2兒買房一次付清

大陸春節防疫升級！　網友罵翻

武則天爽吃兄弟丼　4男寵下場卻很慘

中韓網友大戰「泡菜起源」　華春瑩回應了

免費雞蛋引爆超級傳播！超級毒王1傳129人

約砲女神飄濃厚魚腥味　他在床上乾嘔3分鐘

馬雲現身「阿里股價大漲」　大陸央行出招壓制

大連火車扯爆出包！險因「Flash停用」癱瘓

1傳102人毒王！6天超級傳播引群體感染

更多熱門

相關新聞

廣德海鮮曝監視器！案864「消失3hrs」成謎

廣德海鮮曝監視器！案864「消失3hrs」成謎

衛福部立桃園醫院感染累計已達10人確診，其中染疫的護理師（案863）、丈夫（案864）、及女兒（案865）足跡更新，指揮中心指出，案864曾於12日中午12時前往廣德海鮮餐廳，一直待到當天下午5點才離開；對此，副店長公布監視器畫面喊冤，表示店裡下午2點就休息，當天2點20分之前客人就已全部離開，直到下午5點才重新營業，與指揮中心公布足跡時間有出入，中間「消失的3小時」也成謎。

北京大興2例本土確診　驗出英國變種病毒

北京大興2例本土確診　驗出英國變種病毒

全台大型活動取消懶人包

全台大型活動取消懶人包

春節將至恐現疫破口　內政部籲：落實防疫措施

春節將至恐現疫破口　內政部籲：落實防疫措施

首度呼籲「隨身攜帶酒精」消毒！陳時中：防疫有點鬆懈了

首度呼籲「隨身攜帶酒精」消毒！陳時中：防疫有點鬆懈了

關鍵字：

新冠肺炎春節春運

讀者迴響

熱門新聞

大胃王丁丁被爆「強上男性友人」　半夜發聲了

甜叫老公起床　她被潑滾水痛到昏厥

中國外交部算帳：將制裁蓬佩奧28人

廣德海鮮曝監視器：3小時無客真相

姐夫？汪叼「粗黑條狀物」怒瞪爸

台灣進入「相對不寒冷」時期　時間點曝光

護理師一家足跡是蛋黃區！桃園人驚呆

Howhow、鄧福如「漢堡包」終於公開　性別曝光了

7人插管救確診者！醫見恐怖過程噴淚

「那天差點被一個YouTuber強姦」　合照曝光

收英文私訊！「1句話穿幫」抓包台灣人

女粉認了去過2次范植偉淡水家！

郭書瑤流產痛哭！

小一童考97分對監視器報告　落寞背影網心疼

莫彩曦淚崩：爺奶在美確診住院1天14萬還被趕

更多

最夯影音

更多
休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人

休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人
半夜2點被愛犬推大腿...她超怒　追進房見「兒斷氣發紫」急救命

半夜2點被愛犬推大腿...她超怒　追進房見「兒斷氣發紫」急救命

9旬嬤撿資源回收苦存2萬4千元！　遭男「拿香蕉騙光」淚：要撿多久

9旬嬤撿資源回收苦存2萬4千元！　遭男「拿香蕉騙光」淚：要撿多久

抗疫前線醫生累癱「趴睡桌上」　全身緊穿防護衣...睡夢中悄離世

抗疫前線醫生累癱「趴睡桌上」　全身緊穿防護衣...睡夢中悄離世

張齡予私密衣櫃給拍...吳宗憲一看傻眼　做公益超大方「主動捐名牌包」

張齡予私密衣櫃給拍...吳宗憲一看傻眼　做公益超大方「主動捐名牌包」

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面