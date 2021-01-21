長三角在地過年福利大比拼　紅包最多4300元...寧波抽汽車

▲大陸今年鼓勵外地打工族就地過年，避免春運造成疫情擴散。（圖／記者任以芳攝）

記者魏有德／綜合報導

大陸為防堵疫情隨春運擴散至各地，地方政府紛紛呼籲在外打工族就地過年。長三角地區企業率先響應，包括送出暖心禮包、春節紅包等方式，鼓勵外地職工過年期間留崗留廠。浙江寧波吉利汽車製造基地所在的北侖區更是大手筆，推出「雲上」抽獎活動，最大獎直接送汽車。

▲浙江寧波舉辦抽獎活動留人，最大獎為吉利汽車。（圖／路透社）

《澎湃新聞》報導，江蘇省蘇州市相城區11日率先發布，「留下過年的外地職工發放補貼，同時減免半月房租」的鼓勵政策。隨後，浙江、安徽、江蘇、上海各省市紛紛出台「硬核」措施——發紅包、送流量、送零食、送旅遊、送汽車，「豪氣」留人，穩崗穩產。

在江蘇無錫工作的四川籍員工鄭菊英表示，「女兒原本打算今年春節結婚，但因為疫情防控原因推遲了婚禮，無錫鼓勵外地員工留錫過節，廠裡也增發了福利，今年春節我就留在無錫過年。」

鄭菊英所在的無錫三鑫壓鑄有限公司有250名員工，70%來自外地。過年期間，不僅有2月8日到10日（非春節假期）的1.5倍加班薪水，還能減免半個月房租。

對於長三角各地區企業安排外地員工留在原單位過年者，將獲得每人500元至1000元人民幣（約2150至4300元新台幣）不等的留守補貼；企業租用人才公寓、藍領公寓等用於安排外地員工住宿的，還將減免半月房租；並對符合重點接種人群對象要求的，優先安排免費接種新冠疫苗。

▲上海除現金獎勵，還加送零食大禮包。（圖／記者李毓康攝）

長三角地區外來人口最密集的上海，除現金補貼外，上海市總工會向留滬外來建設者贈送通訊費補貼、健康醫療補貼、3000份影音娛樂大禮包和5000份扶貧產品零食禮包。並推出留滬外來建設者送春聯、小型文藝演出、讀書分享、趣味健身、市內一日游等小型活動。

至於吉利汽車製造基地所在的寧波市北侖區，將於2月11日除夕，舉行市外留侖職工新春百萬「雲上」大抽獎活動，獎品包括吉利汽車、海倫鋼琴、德業小家電和超市購物卡。