台灣防疫滿1年！PTT鄉民點評了：「這1類人」離開就100分

▲多數民眾出門都一定會戴上口罩。示意圖，與本文無關。（圖／記者屠惠剛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

衛福部立桃園醫院爆發群聚感染，至今已有10人確診，讓不少民眾都相當擔憂。一名網友日前發文表示，台灣在去年1月21日出現首例確診，防疫已經一年了，「各位對台灣防疫打幾分啊？」貼文曝光後，立刻引發熱議，不少網友都大讚，「超過100分」、「還能嫌的快離開台灣」。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「防疫一年了，你覺得台灣的防疫如何」為題丟出討論，台灣在去年1月21日出現首例確診病例，為居於南部的50多歲女性；現在時隔一年，已累積將近900例，原PO就感到好奇，「各位對台灣防疫打幾分啊？」

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貼文一出，不少網友紛紛留言大讚，「目前都還有85分，爆掉就歸零」、「已經是S等級了」、「第一名了」、「人民、醫護很努力」、「很好啊！台灣醫護真棒」、「100分啊！看看國外跟台灣差距多大」、「目前90分，不過目前這波才是重點」、「99分！讚讚，畢竟是人，無法十全十美，已經極優」、「人在國外，覺得台灣防疫非常強」、「看看國外，台灣已經很好了」、「全民真的很努力，光靠政府是不夠的，台灣人民很棒」、「跟國外比絕對是100分」。

不過，不斷唱衰、狠酸的人也不乏，因此就有網友直言，「不及格的建議移民去你喜歡的政府」、「這麼會抱怨！酸酸們敢不敢離開台灣」、「覺得不好的請去國外住，謝謝」、「說爛的人快點去國外吧」、「當然是滿分，不爽離開」。