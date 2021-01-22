WHO預「新冠病例1月底將破1億」　譚德塞籲：各國要公平推出疫苗

▲WHO預計，全球的新冠確診病例將在1月底突破1億宗。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）21日表示，目前全球已有超過200萬人因新冠病毒而死，而WHO也預計全球的新冠確診病例將在1月底突破1億宗，但疫苗的問世將有助於疫情控制。

據外媒報導，譚德塞指出，在新冠疫情爆發不到一年的時間內，安全而有效的疫苗就立刻被研發出來，並被批准使用，「這是一項驚人的科學成就，也是迫切需要的希望源泉」。他補充，目前已有50多個國家正在接種新冠疫苗，但其中只有2個國家是高收入或中上收入國家，「我們必須像一個大家庭一樣共同努力，以確保緊急和公平地推出疫苗」。

譚德塞還強調，疫苗是一個有公共衛生效益的補充品，它不能完全取代個人、社區和政府必須採取的防疫措施，而這些措施在面對迅速傳播的變種病毒時，尤其重要。WHO的最新數據，截至21日為止，全球的新冠確診病例已達9561萬2831宗，死亡人數為206萬6176。

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