大江「吃貨年獸」超吸晴　農曆年發放發財金吉祥小物

▲大江「吃貨年獸」超吸晴。（圖／大江提供）

記者楊淑媛／桃園報導

這裡有「年獸」！中壢大江購物中心為營造過年期間商場的歡樂氣氛，今年特別邀請曾療癒全球藝術作品「黃色小鴨」的台灣專業製作團隊，將除夕夜年獸化身為愛吃美食的「吃貨年獸」，繽紛外型、表情萌呆相當逗趣可愛，於大江一樓中央水池旁展示至3月4日，歡迎大小朋友來大江走春看「年獸」。

▲「吃貨年獸」於大江一樓中央水池旁展示。（圖／大江提供）

中壢大江表示，農曆新年的百貨、購物中心商場，除了逛街購物、聚餐吃飯之外，近年來業者也紛紛推出農曆新年應景的特色藝術裝置，吸引消費者的目光，同時滿足民眾拍照打卡的樂趣。

因此，將原本在民間故事裡，除夕夜擾民的年獸，在大江購物中心化身成為桃紅繽紛亮眼、愛美食的吃貨年獸，慵懶地趴在一樓水池旁，讓人聯想到「放假耍廢」的放鬆心情，可愛外型加上呆萌的表情相當討喜，此外全館各處也掛上應景且喜氣洋洋的燈籠及充滿童趣的燈球，吸引不少大小朋友駐足拍照。

大江購物中心預計在2月12至14日、大年初一至初三連續三天將於「吃貨年獸」展示區前方，免費發放發財金吉祥小物，希望能為民眾討個好兆頭；另，即日起至1月27日預計送出千萬元購物金回饋APP會員，消費者結帳滿萬元最高可以現抵1200元，業者於1月28日至2月9日再推出「鈔牛賀歲慶」重磅級優惠，要讓消費者壓歲購物回饋「鈔」有感。

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