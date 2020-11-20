大江「501號聖誕市集」登場　店家做公益助「仁友愛心家園」

▲大江「501號聖誕市集」登場。（圖／大江提供）

記者楊淑媛／桃園報導

隨著聖誕節的腳步將近，全台各大小商場也開始佈置應景的藝術裝置增添氣氛，桃園中壢區大江購物中心，今年以自家門牌號碼501號為發想，規劃五大主題的「501號聖誕市集」，即日起至明年1月7日於館內各樓層陸續登場；市集店家並一起做公益捐款六萬元給「仁友愛心家園」，為12月18日開跑的第四屆「一星衣益」聖誕公益活動揭序。

▲妮娜巧克力-世界冠軍。（圖／大江提供）

大江購物中心企劃部經理楊若琳表示：今年一連串的聖誕活動主軸就是希望能從大江購物中心傳遞一種「501號的愛」，首波宣傳以聖誕市集為號召，邀請民眾前來館內歡度佳節，緊接著12月登場的「Love City聖誕薑餅城」，是由88棟的手工薑餅屋集結而成的迷你版歐洲城鎮，堪稱為北台灣最大規模的手工薑餅城，預計在12月19日舉辦溫馨的點燈儀式後展示至12月27日，展示期間開放免費排隊入場參觀，屆時勢必吸引不少人潮前來感受濃厚的異國聖誕氣氛。

▲樂路樂得法式甜點法籍主廚。（圖／大江提供）

而精心打造的聖誕市集，以歐洲小木屋造型店鋪結合烘焙甜點、巧克力及特調熱紅酒等市集美食，首次邀請法籍主廚道地甜點「樂路樂得」、擁東京藍帶學院認證的烘焙麵包「M PAIN」、世界巧克力大賽金牌「Cona’s妮娜巧克力」等20家網路超人氣名店進駐，市集展售期間APP卡友會員消費單筆滿501元達三筆，即可獲得電子現金券100元，不只是好逛、好買的聖誕市集，更是網美必訪的拍照打卡的熱門景點。

・5層設計的超大收納空間