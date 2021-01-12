染疫醫師曾到星巴克！　桃園國際門市急停業消毒

▲星巴克桃園國際門市因確診案例曾光顧，今停業進行消毒。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡惠如／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（1／12）日公布國內新增2例本土COVID-19確定病例，案838的30多歲男性目前足跡確定在1／8、1／9兩天中曾去大江購物中心、星巴克國際門市，星巴克官方低調表示以官方回應為主，但記者致電該門市已無人接聽，繼了解目前已緊急停業消毒。

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▲星巴克國際門市目前全清空。（圖／記者屠惠剛攝）

指揮中心表示，案838為北部某醫院醫師，曾照顧COVID-19確診個案，1／8日起陸續出現咳嗽、發燒症狀，1／10日就醫採檢，1／11日檢出陽性，於今日確診。指揮官陳時中表示，軌跡還沒有完全，目前僅確定案838曾出入大江購物中心、星巴克國際門市、振宇五金行桃園國際店等，但現在還要細部核對。

▲指揮中心公佈確診案例活動足跡。（圖／指揮中心提供）

星巴克針對國際門市遭確診案例光顧情況，官方僅低調回應「相關作業已配合中央疫情指揮中心，疫情訊息以指揮中心對外公布為主。」但目前該門市電話已無人接聽，據了解已停止營業進行後續消毒處理。

其他桃園地區百貨商場，包括SOGO中壢店、華泰名品城、新光三越桃園站前店、桃園大遠百均表示，未接獲桃園市衛生局通報，目前仍正常營業。