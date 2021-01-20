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古寧頭戰役「勝利之師」　陸軍117旅編成戰時扛灘岸守備

軍聞社／記者謝宏檜高雄20日電

面對中共與日俱增的威脅，國軍賡續推動建軍備戰工作， 在現有兵力規模下，規劃自今（110）年起將陸續編成步兵旅，以統合運用全民力量，具體提升地面防衛整體戰力，展現「保家衛國」的決心。

國防部參謀總長黃曙光上將20日前往黃埔營區，主持陸軍步兵117旅編成典禮，代表蔡總統及嚴部長肯定與嘉勉單位同仁執行編成各項整備工作的努力付出，期勉全體幹部秉持新訓單位優良傳統及奮進態度，積極努力邁進，精進新兵及後備部隊訓練工作，鞏固部隊戰力。

典禮中，黃總長首先宣讀編成命令，並為編成單位授旗、授印；隨後，黃總長在陸軍司令陳寶餘上將及八軍團指揮官傅中將陪同下，校閱部隊，全體受校官兵精神抖擻，展現壯盛軍容。

黃總長致詞表示，步兵117旅是一支具有光榮歷史的部隊，曾於民國38年古寧頭戰役中，締造金門大捷之輝煌戰績，可謂「勝利之師」，這次結合國防後備戰力提升，編成步兵旅以強化國軍整體戰力，對於單位來說不僅是一項肯定，更是一種榮耀。

黃總長強調，步兵旅平時負責新兵及後備部隊訓練職責，戰時負有灘岸守備任務，透過動員編成，立即形成戰力，為國家蓄積總體戰力；同時，新兵與後備部隊的教育訓練，更是國家戰力的保障，透過勤訓苦練，才能獲得國人對於國軍的信任認同與支持，共同為守護美麗家園奉獻心力。

最後，黃總長期勉全體官兵戮力戰訓本務，矢志捍衛民主憲政，建構「固若磐石」的國防力量，並且再次肯定步兵117旅全體官兵在執行編成任務所付出的努力，才能使編成任務如期，如質完成，打造堅實後備戰力。

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