4萬5千呎台海高空！　空軍今凌晨仍在巡邏...網大讚：辛苦了

▲空軍23日凌晨仍在巡邏。（圖／記者李毓康攝）



記者邱茀濱／綜合報導

近一段時間，共機頻繁擾台。昨（22）日傍晚共軍派遣1架運9通信對抗機闖我西南空域，空軍立即升空廣播驅離、防空飛彈追監。軍事迷記錄到，23日凌晨12點，4萬5千呎的台海高空，仍有空軍在巡邏。

臉書粉專「台灣西南空域」23日12點02分發文指出，「夜已深，45,000呎的台海高空，空軍仍在巡邏，辛苦了，感謝有您！晚安！」貼文曝光，網友回應說，「辛苦了」、「辛苦了，感謝有你們，我們才能安心好眠」。

▲23日凌晨，空軍仍在空中巡邏。（圖／翻攝台灣西南空域）



事實上，中共軍機於1月21日入侵我防空識別區，我軍立刻升空警戒，隨即進行廣播驅離「中華民國空軍廣播，位於台北部空域高度3000公尺的中共軍機請注意，你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離」。

據悉，2021年擾台共機機型及時間點分別是，1月2日運8技術偵察機1架次；1月3日運8反潛機1架次；1月4日運8遠干機1架次、運8反潛機1架次、運8技術偵察機1架次、運9通信對抗機1架次；1月5日運8遠干機1架次；1月6日運8反潛機1架次、運8遠干機1架次；1月7日空警500機型1架次；1月9日運8反潛機1架次。

1月11日運8技偵機1架次；1月12日運8反潛機1架次、運8遠干機1架次、運8技術偵察1架次；1月13日運8反潛機1架次；1月14日運8遠干機1架次、運8技術偵察機1架次；1月15日運8反潛機1架次；1月16日運8反潛機1架次；1月17日運8遠干機；1月18日運8技術偵察機1架次、運8反潛機1架次、運8遠干機1架次；1月19日運8電偵機1架次、運8遠干機1架次。

還有，1月20日運8技術偵察機1架次；1月22日運9通信對抗機1架次。

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