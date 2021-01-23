　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

4萬5千呎台海高空！　空軍今凌晨仍在巡邏...網大讚：辛苦了

▲▼F-16,戰隼戰鬥機,F16,空軍第四戰術戰鬥機聯隊,制空權,戰機飛行員,國防,緊急起飛,AIM-9M響尾蛇飛彈,AIM-120先進中程空對空飛彈,射後不理,CAP,戰鬥空中巡邏掛載,國軍,戰備,領空,嘉義空軍基地。（圖／記者李毓康攝）

▲空軍23日凌晨仍在巡邏。（圖／記者李毓康攝）

記者邱茀濱／綜合報導

近一段時間，共機頻繁擾台。昨（22）日傍晚共軍派遣1架運9通信對抗機闖我西南空域，空軍立即升空廣播驅離、防空飛彈追監。軍事迷記錄到，23日凌晨12點，4萬5千呎的台海高空，仍有空軍在巡邏。

臉書粉專「台灣西南空域」23日12點02分發文指出，「夜已深，45,000呎的台海高空，空軍仍在巡邏，辛苦了，感謝有您！晚安！」貼文曝光，網友回應說，「辛苦了」、「辛苦了，感謝有你們，我們才能安心好眠」。

▲▼23日凌晨，空軍仍在空中巡邏。（圖／翻攝台灣西南空域）

▲23日凌晨，空軍仍在空中巡邏。（圖／翻攝台灣西南空域）

事實上，中共軍機於1月21日入侵我防空識別區，我軍立刻升空警戒，隨即進行廣播驅離「中華民國空軍廣播，位於台北部空域高度3000公尺的中共軍機請注意，你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離」。

據悉，2021年擾台共機機型及時間點分別是，1月2日運8技術偵察機1架次；1月3日運8反潛機1架次；1月4日運8遠干機1架次、運8反潛機1架次、運8技術偵察機1架次、運9通信對抗機1架次；1月5日運8遠干機1架次；1月6日運8反潛機1架次、運8遠干機1架次；1月7日空警500機型1架次；1月9日運8反潛機1架次。

1月11日運8技偵機1架次；1月12日運8反潛機1架次、運8遠干機1架次、運8技術偵察1架次；1月13日運8反潛機1架次；1月14日運8遠干機1架次、運8技術偵察機1架次；1月15日運8反潛機1架次；1月16日運8反潛機1架次；1月17日運8遠干機；1月18日運8技術偵察機1架次、運8反潛機1架次、運8遠干機1架次；1月19日運8電偵機1架次、運8遠干機1架次。

還有，1月20日運8技術偵察機1架次；1月22日運9通信對抗機1架次。

►一鍋一蓋不到500元

ET快訊
寒舍創辦人長子蔡伯府驟逝　享年48歲
「強烈冷空氣」將襲台！　急凍時間點出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

4萬5千呎台海高空！　空軍今凌晨仍在巡邏...網大讚：辛苦了

「王盛傳與他的弟兄們」新書發表　解密「南海部隊」突襲對岸歷史

25歲員警執勤...剛出派出所50m　慘遭左轉小黃撞倒「右大腿骨折」

三寶男突左切...他嚇翻狂按喇叭 下秒雙方爆口角：會不會騎車啊

暖業者開保時捷「載100杯手搖」　五股直送部桃！為醫護人員打氣

華晨宇被爆「和張碧晨瞞婚生子」　堂哥發聲疑揭真相：妖風四起

美國男打哈欠「下巴掉下來」！ 嘴巴無法閉合半夜衝急診求救

趙小僑網購吐「高個子困擾」　買短版上衣「胸部都快遮不住了」

黃仁燁想尿尿..靠車銀優幫脫褲子　「她是我堂姊」文佳煐素顏衝男友懷裡

華晨宇認了當爸！與張碧晨生下一女　她隱瞞生產「剝奪了花花身為父親的權利」

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

主人的任務！學姊激動演講　短裙滑出一根棒狀物體

4萬5千呎台海高空！　空軍今凌晨仍在巡邏...網大讚：辛苦了

「王盛傳與他的弟兄們」新書發表　解密「南海部隊」突襲對岸歷史

石木欽案》邱顯智／年輕銀行員含冤死！莫再包庇「司法襯衫宴飲團」

石木欽案》陳業鑫／認真的司法官「重傷」　需避免劣幣驅逐良幣

教士簽回昔日百大第一普羅法　因今河成卡位二壘將專注外野

歐陽娜娜火辣造型失算！　緊身像「內衣褲外露」擺拍效果全變調

軍事家／解放軍機頻入侵　談台日兩國機型識別

影／掌握四大原則、避開五大迷思！　買基金也能勝過股票

趙麗穎爆離婚「網瞎扯兒子生父」　夫妻怒發聲明嗆無良

4萬5千呎台海高空！　空軍今凌晨仍在巡邏...網大讚：辛苦了

明星失德就是失業！鄭爽遭官媒痛批…露臉綜藝YouTube下架消失

G級辣模雙手一拉秀「超巨車頭燈」！　純白內衣全都露…網噴鼻血

重聽老乘客「動作慢+口罩沒戴好」　惡司機譙2分鐘！國光客運：開除

軍武熱門新聞

4萬5千呎台海高空！空軍今凌晨仍在巡邏

「王盛傳與他的弟兄們」解密南海部隊歷史

大陸研發雷射偵測潛艦　水下160公尺看光

解放軍在南海渚碧島部署反隱身雷達

「梟龍戰機」有新買家　亞塞拜然10年買21架

國軍F-16V改F-110發動機　推力恐怖提升

美軍機「險撞」長榮客機 張競：我方曾向美軍要求說明？

炸出2大洞！傳陸模擬擊中美航母

中國M99入選！美媒評五大狙擊槍

解放軍狂打轟-20廣告　美媒分析：2025量產

南薰礁神秘血案5死6失蹤　台、越列嫌疑國

南韓KF-16緊急升空　發現偵測到鳥群

潛艦國造模型超像「日本蒼龍級」

空軍服役1年變植物人　家屬淚控「寢室黑幕」

更多熱門

相關新聞

「梟龍戰機」有新買家　亞塞拜然10年買21架

「梟龍戰機」有新買家　亞塞拜然10年買21架

去年外高加索戰爭的戰勝國亞塞拜然，傳出有意購買中國與巴基斯坦合作研發的「梟龍戰機」（ JF-17），將在未來10年訂購21架，如果雙方達成共識，亞塞拜然將成為繼緬甸、奈及利亞之後第三個軍購梟龍戰機的國家。

陸軍117旅編成戰時扛灘岸守備

陸軍117旅編成戰時扛灘岸守備

太平艦模型彰顯太平島主權與歷史

太平艦模型彰顯太平島主權與歷史

新冠肺炎殺死「40萬美國人」　超越二戰

新冠肺炎殺死「40萬美國人」　超越二戰

美控中1年試射250枚飛彈　華春瑩：美破壞和平

美控中1年試射250枚飛彈　華春瑩：美破壞和平

關鍵字：

空軍台灣西南空域軍武台灣軍武

讀者迴響

熱門新聞

即／寒舍創辦人長子蔡伯府驟逝　享年48歲

快訊／張碧晨坦承生下女兒　孩子爸華晨宇

藍心湄「高鐵上吃便當」被提醒防疫！高EQ讓網友服了

百萬YouTuber影片點閱「不到10萬」！網指1關鍵回不去

周志浩開會離席！陳時中：緊急狀況

直播主上餐廳被酸「沒穿內褲」

華晨宇「有了女兒為什麼不結婚」？張碧晨洩端倪

女把錦鯉煮來吃　「丟掉很浪費」

明起變溼冷　早晚低溫探12°C

華晨宇認了當爸：是的，我們有一個孩子

即／桃園一家四口　一氧化碳中毒亡

華晨宇女兒名字曝光！單手抱娃報戶口

張碧晨名字被狂搜！6年前就認識華晨宇…緋聞都是真的

毛孩挖到可愛金塊　主人一看嚇壞

「防疫保單」驚見排隊奇景　人潮塞爆台產

更多

最夯影音

更多
25歲員警執勤...剛出派出所50m　慘遭左轉小黃撞倒「右大腿骨折」

25歲員警執勤...剛出派出所50m　慘遭左轉小黃撞倒「右大腿骨折」
三寶男突左切...他嚇翻狂按喇叭 下秒雙方爆口角：會不會騎車啊

三寶男突左切...他嚇翻狂按喇叭 下秒雙方爆口角：會不會騎車啊

暖業者開保時捷「載100杯手搖」　五股直送部桃！為醫護人員打氣

暖業者開保時捷「載100杯手搖」　五股直送部桃！為醫護人員打氣

華晨宇被爆「和張碧晨瞞婚生子」　堂哥發聲疑揭真相：妖風四起

華晨宇被爆「和張碧晨瞞婚生子」　堂哥發聲疑揭真相：妖風四起

美國男打哈欠「下巴掉下來」！ 嘴巴無法閉合半夜衝急診求救

美國男打哈欠「下巴掉下來」！ 嘴巴無法閉合半夜衝急診求救

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面