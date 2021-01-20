彰顯太平島主權與歷史　國防部贈海委會太平艦模型

軍聞社／記者周力行臺北20日電

副參謀總長丘樹華中將20日代表國防部致贈海洋委員會「太平軍艦」模型及「南沙守備區指揮部歷任主官牌」，未來將陳置於太平島南沙指揮部隊史館「明珠閣」，彰顯我國疆土主權與歷史，意義深遠。

109年下半年國防部與海委會高層定期工作會談上午於博愛營區展開，由丘副總長與海委會副主委周美伍共同主持，召集海委會、海巡署及三軍相關重要幹部與會，以有效整合雙方能量與資源為目的進行研討。會議前，丘副總長致贈海委會復刻太平艦船模與海軍陸戰隊南沙指揮部歷任主官牌，由周副主委代表接受，並回贈安平艦模型，深化雙方合作的深厚情誼。

丘副總長指出，去（109）年曾藉戰備輔訪時機參觀明珠閣，發現其中僅有民國89年海巡署接防太平島後的隊史文物，至感可惜。

丘副總長進一步表示，太平島的由來，是中華民國對日抗戰勝利後，民國35年我國派遣海軍太平艦接收該島，因此命名為「太平島」；此外，海軍陸戰隊自民國46年起，駐守太平島至89年，前後43年期間官兵慘澹經營，生活十分艱苦。

丘副總長強調，上述對太平島而言均是重要的歷史，因此特命海軍復刻太平艦模型與主官牌轉贈海巡署南沙指揮部，期望官兵及國人都能記得這段史實，更證明南沙太平島為我國疆土，彰顯我主權意識。