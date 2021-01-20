蘋果公開全球攝影用iPhone 12系列拍攝照片　網：好想出國

特約記者洪聖壹／綜合報導

近日小米發表的小米11、三星發表的S21系列，皆不約而同的拿手機的拍攝效能與蘋果iPhone做對比，蘋果公司當然也不會悶不吭聲，今天在官網一口氣公開多名來自全球各地的攝影玩家使用 iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro 及 iPhone 12 Pro Max 拍攝照片，相關新聞一出，國外網友激動回應：好想出國！

▲蘋果iPhone 12全系列廣角感光能力增強，而iPhone 12 Pro Max則是近年來拍照升級幅度比較多的iPhone手機。（圖／記者洪聖壹攝）

iPhone 12 系列配備 A14 Bionic 晶片，而 iPhone 12 與 iPhone 12 mini 配備的全新廣角相機改采 ƒ/1.6 光圈，可提供比 iPhone 11 多 27% 的光線，藉此提升在低光源環境中所拍攝的照片與影片。兩款機型還引進全新的運算攝影功能，包括所有相機上的夜間模式與更快速的深度融合技術，還有智能 HDR 3 運用機器學習技術，透過智慧調整照片的白平衡、對比度、品質與飽和度，藉此讓手機在任何環境下都能讓照片拍得更好看。

▲以 iPhone 12拍攝，拍攝者：Bahar Akıncı，土耳其。

▲以 iPhone 12拍攝，拍攝者：Nilay Örnek，土耳其。

▲以 iPhone 12 拍攝，拍攝者：Bo Liu，中國。

▲以 iPhone 12 mini 拍攝，拍攝者：Joe Panpiansin，泰國。

▲以 iPhone 12 mini 拍攝，拍攝者：Matti Haapoja，加拿大。

▲以 iPhone 12 mini 拍攝，拍攝者：Andrey Glazunov，俄羅斯。

至於 iPhone 12 Pro 與 iPhone 12 Pro Max 除了廣角端相機同樣改採 ƒ/1.6 光圈，並額外在超廣角之外提供望遠相機，其中，iPhone 12 Pro Max 配備 65 公釐焦距的望遠相機，進壹步提升專業級相機的使用體驗，提升拍攝靈活度，並提供 5 倍光學變焦範圍，以及先進的廣角相機，具備更大 47％ 的感光元件，具有 1.7 微米像素，在低光源環境中拍攝表現可大幅提升 87％。光學雷達掃描儀也為 Pro 機種能在低光源場景下的自動對焦速度最快可達 6 倍，並引進夜間人像，提升拍攝機能。

▲以 iPhone 12 Pro Max 拍攝，拍攝者：NKCHU，中國。

▲以 iPhone 12 Pro Max 拍攝，拍攝者：Calogero Agrò，義大利。

▲以 iPhone 12 Pro Max 拍攝，拍攝者：Hélène Hadjiyianni，法國。

▲以 iPhone 12 Pro Max 拍攝；拍攝者：Neal Kumar，美國。

▲以 iPhone 12 Pro Max 拍攝，拍攝者：Rohit Vohra，印度。

▲以 iPhone 12 Pro Max 拍攝；拍攝者：Pieter de Vries，澳洲。

▲以 iPhone 12 Pro 拍攝，拍攝者：Ikuchika Aoyama，日本。

▲以 iPhone 12 Pro 拍攝；拍攝者：Sarah M. Lee，英國。

▲以 iPhone 12 Pro 拍攝，拍攝者：Ikuchika Aoyama，日本。

▲以 iPhone 12 Pro 拍攝，拍攝者：Abdullah Shaijie，科威特。

▲以 iPhone 12 Pro 拍攝，拍攝者：Abdullah Shaijie，科威特。

蘋果公司這次選在農曆春節公開全球攝影玩家使用這四支手機拍攝照片，拍照地點有日本、法國、英國、紐約、加拿大、澳洲、義大利、科威特等地區，其中義大利街景、日本的楓葉、日本的黃昏，即便是美國當地的街景，雖然是為了讓用戶了解到手機的拍照能力，然而發文至今也吸引許多用戶留言，有人回應：“好想出國！”有人驚訝的回應：“怎麼一樣是用 iPhone 12，我就拍不出來！”有人直言：“這是單眼相機吧！”雖然「想出國」是大家共同的願望，不過受到全球疫情影響，沒事還是待在家，做好居家防疫會比較洽當，期待有一天，春暖花開，疫情退散。