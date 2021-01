7個優點3缺點　入手AirPods Max前看這篇

▲AirPods Max 官方介紹。(影片/取自YouTube)

特約記者洪聖壹/綜合報導

不知道大家選購產品的時候,是不是和記者一樣,越是冷門、好用的產品,越是要入手,但是每當科技公司發表新款產品,卻又躍躍欲試?這款 AirPods Max 可以說是記者無意之間入手的產品,實際上到底好不好用,特別在使用兩天下來,條列了幾個實際使用下來的感覺,提供給大家參考。

▲AirPods Max 實際配戴模樣。(圖/記者洪聖壹攝)

記者以往出差經常使用的耳機是 Marshall Major III,使用至今大約2年,除了好看、便宜之外,沒什麼優點,是記者近年入手產品當中,比較後悔的產品之一,雖然當時入手之前是跟 2017 年推出的 SONY WH-1000XM2 相對比,認為 CP 值超高,不過實際使用之後,覺得最大優點跟缺點都在於「包覆性」,耳罩式耳機在夏天會過於悶熱,頭帶跟耳罩都是汗水,在地鐵上戴約 30 分鐘就會很不舒服。除此之外,音質是可以的。

Master&Dynamic MW65 相對於 Marshall Major III,一樣具備亮眼的外型,而且從耳罩、調整頭圍的刻度計、合金的表面處理,到耳罩正面包覆的皮面作工都很理想,重點是他的耳罩可以拆下維修或者更換,音域夠廣、低音夠穩,具備ANC降噪、音訊還原,可以呼叫 Google Assistant,整體音質也很棒,是記者截至目前為止最愛的耳機之一,現在二手市場不到一萬元就可以入手。要說唯一的問題可能就是機身重量,真的不適合久戴,而且很悶熱。

上述這兩副耳機,都是記者過去兩年經過各類耳機評比之後實際入手的產品,今年入手 AirPods Max 主要是因為在購買 iPhone 12 時,有路人願意轉讓(帶有一點購買衝動),從決定到付款不到 5 分鐘,在使用兩天之後,目前為止還沒有後悔,當然也有一點點缺點,記者條列了幾個大項,提供給還未選購的人參考:

優點一:配戴舒適

耳罩式耳機要配戴舒適、同時兼顧音質真的很困難,SONY 為了解決這個問題,讓他們的耳機設計了金屬外殼、搭配可以緩解耳朵壓力的海綿,一直到最近的 SONY WH-1000XM4 都是採用相同的設計方案,而 Master&Dynamic MW65 的耳罩同樣也是使用具備舒壓降噪效果的海綿,但耳罩卻方便拆卸更換。

AirPods Max 的耳殼同樣使用鋁合金設計(因此有了多變的顏色),但是也因此讓整副耳機的重量高達 384.8 公克(比多數旗艦耳機重了50克上下),耳罩並非使用皮革,而是透氣網孔搭配記憶軟墊,頭帶的地方使用特殊設計的頭戴鋼圈搭配透氣網孔,因此整體配戴起來意外舒適許多。

▲AirPods Max 的耳殼使用鋁合金設計,重量 384.8 公克。(圖/記者洪聖壹攝)

▲耳罩使用磁吸的形式跟耳機本體扣合。(圖/記者洪聖壹攝)

▲左右耳耳罩使用透氣網布搭配記憶海綿。(圖/記者洪聖壹攝)

優點二:精緻的音質

AirPods Max 的發音單體使用高階耳機最常用的釹磁鐵,不過卻特別設計成雙環造形,據說可以將整個可聽範圍中的總諧波失真率降到最低,即使聲音調整到最大聲,也不會破掉。

音質方面也很精緻,在聆聽搖滾樂的時候,像是Green Day的《Wake Me Up When September Ends》、《21 Guns》,可以從眾多樂器當中明顯辨別人聲,左右耳聲道的分音也相當明確,在聆聽輕音樂的時候,像是 R3HAB 的《Ones You Miss》,比以往的耳機更清楚的分辨人聲跟背景聲,加上耳機本身具備,如果要用一個名詞來形容 AirPods Max 的音質,那就是「精緻」。

▲AirPods Max 配戴起來舒適、音質輸出也比一般耳機還精緻、細膩。(圖/記者洪聖壹攝)

優點三:讓人意外的通話品質

由於 AirPods Max 隸屬於 Apple 公司的行動產品生態系,記者嘗試在 iPhone、iPad 跟 Macbook 切換接聽來自手機的電話,通話品質真的相當不錯,就好像正常在跟朋友對話一般,而且當掛上電話之後,已經暫停的音樂就會立即恢復播放,該項特色很可能歸功於耳機藍牙5.0的配置。

▲戴著 AirPods Max 接聽通話時音樂會暫停,並得到流暢、自然的通話品質,通話結束之後音樂會接續播放。(圖/記者洪聖壹攝)

優點四:降噪與通透

AirPods Max 的降噪效果主要來自 Apple 公司設計的 H1 晶片,搭配 iOS 14.3 或者 iPad OS 14.3 系統驅動驅動晶片上的 10 個音訊核心,演算來自收音麥克風的外部聲音,並且根據耳罩跟耳朵的貼合狀況來達成降噪效果。

關於這一點記者經驗不多,不過相對於近期評測的 BOSE QC Earbuds、WF-1000XM3 比較優越的地方還是在於舒適度,雖然在馬路邊沒有辦法達到 100% 降噪、在辦公室還是聽得到些許的鍵盤敲打聲音,但是整體效果是讓人滿意的,不過這一點會比較主觀,建議大家還是可以現場感受看看。

至於通透模式,簡單的說就是去除降噪效果,大家如果有機會體驗到,可以在沒有音樂的時候,開啟降噪效果之後開啟通透模式,就可以明顯感受到兩者之間的差異,而這差異跟 AirPods Pro 差別蠻多的,打開降噪模式的時候,耳壓也沒有那麼明顯。

優點五:空間音訊

空間音訊是 Apple 公司率先提出,估計是由杜比聲學工作室的合作成果,它是搭配 iPhone 或者 iPad 內建的陀螺儀跟加速度計來追蹤頭部的轉換方向,藉此提供相對應的聲音位置,這在第一次配對 AirPods Max 時,就會有機會玩得到開啟空間音訊跟關閉空間音訊的差異,實際感受來說差別很大,有開啟空間音訊會感覺聲音從四面八方進來。

優點六:音訊共享

AirPods Max 多數音樂相關的操作都在類似 Apple Watch 數位錶冠設計的數位旋鈕上,但其實內建許多智慧功能,除了接近手機就可以自動播放,比較有趣的是「音訊分享」功能,該功能由新版 iOS 14.3 提供,只要身邊的朋友也是使用 AirPods 系列產品(新一代 AirPods、AirPods Pro)或者 Apple TV,就可以將自己現在正在聽的音樂分享給朋友,這一點如果從附加價值來看,也是產品優點之一。

▲▼AirPods Max 多數音樂相關的操作數位旋鈕上。(圖/記者洪聖壹攝)

優點七:20小時續航

藍牙耳機最大的致命傷就是耗電,不過 AirPods Max 反而續航力相當長效,記者曾經嘗試戴著耳機玩《英雄聯盟:激鬥峽谷》,發現一整個下午(大約4小時)下來,耳機電量卻只損耗 15% 左右,反而是手機快要沒電。

官方數據顯示,打開降噪模式的前提下,可以連續聽 20 小時音樂,它跟 iPhone 12 系列同樣支援 Lightning to USB-C 的快充模式,充電 5 分鐘,就可以再聽 1.5 小時,從這角度來看,目前的藍牙5.0 高階耳機當中,AirPods Max 還找不到對手。

▲AirPods Max 可使用 Lightning to USB-C 的快充模式,充電 5 分鐘,就可以再聽 1.5 小時。(圖/記者洪聖壹攝)

說完優點講缺點:

缺點一:體積過大、收納不方便

AirPods Max 因為耳殼是鋁合金、耳墊又是紡織材質,在收納的時候一定要搭配原廠隨附的聰穎耳罩隔絕,否則耳罩跟耳罩之間會碰撞造成刮痕,耳墊也會因為接觸到外物而產生髒污,然而整體收納起來體積又變得更大,這時候隨身的背包、肩包容積可能要算進去,否則外出不使用的話,就只能戴在頭上或者脖子上了。

▲AirPods Max 加上隨附的聰穎耳罩,收納需求空間會比較大。(圖/記者洪聖壹攝)

缺點二:聰穎耳罩不聰穎

AirPods Max 隨附的聰穎耳罩主要功能是收納耳機,外皮是矽膠材質、內襯則是仿麂皮絲織布,所以本身有阻隔效果、也會有一些重量,據說如果把耳機放到耳罩裡頭,AirPods Max 還會進入超低耗電狀態,藉此保存電量。

▲AirPods Max 隨附的聰穎耳罩主要功能是收納耳機,不過只保護耳罩的部位。(圖/記者洪聖壹攝)

上述這一點設計是很好,但是對於一些可能有潔癖的用戶(好比說記者本身),就會很在意頭帶哪一天會髒掉。因為這款耳機的設計來說,頭帶是用戶絕對會去手持的位置,然而 AirPods Max 用的透氣網布材質,卻是所有材質當中最不容易清洗、卻也最容易吸附髒污的,一但在手上有髒污的前提下,去觸摸到頭帶的位置,那麼耳機就會出現用戶非常在意的污點。

▲頭帶上的透氣網布沒有耳機殼包覆,非常容易出現髒污,手持需要注意。(圖/記者洪聖壹攝)

缺點三:昂貴的價格

AirPods Max 的售價要台幣 18,490 元,如果在 2015 年,這是一個旗艦手機的價格,而如果跟幾個監聽式耳機大品牌,好比說 AKG、YAMAHA 、鐵三角旗艦款相比,它的價格帶還是偏高。

整體來說,AirPods Max 是一副各方面能力都堪稱上級的耳機,這包括聲音品質,如果把附加價值像是空間音訊、降噪與通透模式間的切換、省電模式、音訊分享、可換式耳罩等都算進去,在市場上幾乎是找不到第二副可以跟它相比擬的藍牙耳機,或許 Android 陣營的用戶會有更好的選擇,不過對於 iOS 用戶來說,AirPods Max 應該是目前耳罩式耳機當中,最好的選擇。