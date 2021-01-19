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右手少一個動作…雲林卡車栽溝秒泡水　網：100分的洗韭菜法

▲西螺果菜市場附近市場南路、接近福來路口，早上9點多車上載著11籃韭菜的貨車被民眾拍下，車頭幾乎整個栽進大排水溝，整個引擎室泡水。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺果菜市場附近市場南路、接近福來路口，早上9點多車上載著11籃韭菜的貨車被民眾拍下，車頭幾乎整個栽進大排水溝。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣西螺鎮果菜市場附近載採菜卡車來來去去，今早有民眾發現一輛載運韭菜的卡車竟一頭栽進排水溝，拍照放到臉書指出「100分的洗韭菜方法」，附近民眾表示，是司機倒車在倉庫下菜，忘記拉手煞車，車子往下滑要追也來不及啦！

這件意外發生在西螺果菜市場附近市場南路、接近福來路口，早上9點多車上載著11籃韭菜的貨車被民眾拍下，車頭幾乎整個栽進大排水溝，整個引擎室泡水，剩下車頂與車窗在水面上。據了解，當時駕駛從果菜市場載韭菜回到倉庫，倒車進入倉車停好車後，下車將車上韭菜分批搬進冷藏櫃，走出來發現貨車在滑動，追上去已來不及，當場目睹貨車掉落大排。

▲西螺果菜市場附近市場南路、接近福來路口，早上9點多車上載著11籃韭菜的貨車被民眾拍下，車頭幾乎整個栽進大排水溝，整個引擎室泡水。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今早有民眾發現一輛載運韭菜的卡車竟一頭栽進排水溝。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

民眾把照片po上臉書，網友紛紛笑說，100分的洗韭菜方法、整台開下去洗。附近民眾指出，這種情況不是第一次，之前也曾發生過類似事件，相同的是手煞車也是忘記拉，還好沒人受傷。不過有網友提醒，「即便拉手煞車，但引擎沒有關，有斜坡的話，最好引擎關掉入擋，不然雖然有拉手煞車，但因引擎震動也有可能發生車輛滑動」。

▲西螺果菜市場附近市場南路、接近福來路口，早上9點多車上載著11籃韭菜的貨車被民眾拍下，車頭幾乎整個栽進大排水溝，整個引擎室泡水。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▼▲附近民眾表示，是司機倒車在倉庫下菜，忘記拉手煞車，車子往下滑要追也來不及啦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺果菜市場附近市場南路、接近福來路口，早上9點多車上載著11籃韭菜的貨車被民眾拍下，車頭幾乎整個栽進大排水溝，整個引擎室泡水。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 


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