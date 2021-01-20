大學學測1/22、23登場　全國12萬考生明日下午２時開放查考場

▲大學學測即將登場。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

110學年度學測即將於22日、23日登場，將有12萬多名考生上陣，大考中心指出，明（21日）下午2時到4時開放看考場，進入各分區（學校）都須量體溫、戴口罩。

110學年度學測有12萬8606人報名，但受到疫情影響，大考中心已擬定多項防疫措施，包含禁止家長、親友陪考；進入考(分)區及試場應全程配戴口罩，經勸導或處置仍故意不配合者，禁止進入考(分)區或取消考試資格。倘考生因身心或特殊狀況致無法配戴口罩，請於考前取得醫院開立之診斷證明書並向大考中心申請。進入考(分)區時務請配合量測體溫，若有發燒、咳嗽或流鼻水等身體不適症狀，請立即向監試人員反映。

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大考中心提醒，本次考試，每間試場已於考前完成消毒作業，故不開放進入試場內，考生可於試場外查看座位安排。提醒考生與家長，進入分區時，均須配合量溫並配戴口罩，經量測發燒者（額溫達37.5度以上或耳溫達38度以上）不得進入考場。

▲大考中心指出，21日下午2時到4時開放看考場，進入各分區（學校）都須量體溫、戴口罩。（圖／記者林敬旻攝）

● 學測必備

參與學測必須攜帶應試的有效證件，並配合監試人員查驗，證件包括：

• 身分證

• 有照片之健保卡

• 駕照

• 護照

• 居留證

▲110學年度學測考程表。（圖／大考中心提供）

若沒有攜帶有效證件，必須於當節考試結束鈴聲前送達考場，若未依照時間送達，扣該節成績 1 級分，此外每一節次都會檢查應試有效證件。

學測考試科目時間表

另外，大考中心特別提醒考生，近年多有考生攜帶穿戴式裝置進入考場導致違規，因此請留意不可攜帶行動電話、穿戴式電子裝置等等。

