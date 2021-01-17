學測化學補教師提６重點　「鎘米、瑞德西韋、萊劑」入考題

▲大學學測將於22、23日登場。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

大學學測將於22、23日登場，吳限定律化學老師董樂提出6點考前重點，並說明，化學考題偏重在基本觀念，考題向來靈活而不艱澀，學測前多做學測歷屆考古題，熟知基本觀念，對自己多點信心，才能沉著應對大考。

面對學測，董樂第一點建議考生，「理解題目，轉換成化學語言」，學測題目的敘述常新穎且靈活，考生要有能力將題目轉換為化學反應式，才能進行後續計算。學測歷屆考古題的練習能幫助你鍛鍊化學題的「語感」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第二，也要有「背誦的知識」，董樂說，雖然近年化學考題已不太喜歡需要背誦的題目，但仍有些不得不背的表格，仍須熟記，例如週期表、沉澱表、金屬活性表（或氧化電位表）、有機化合物的官能基。

第三，面對「跨章節題型」，董樂表示，基礎化學(一)偏向基本技能，基礎化學(二)才有較多深入學習，兩冊混合出題是非常常見的模式。臨近學測，單一章節的習題就盡可能別花太多時間練習了。

▲補教師表示，今年時事有許多和化學有關，例如，諾貝爾化學獎；酒精的稀釋配製方式。（圖／記者李毓康攝）

針對「圖表題」，董樂提到，判讀圖表是學習化學時相當重要的能力，務必留意圖表的「標題」、「兩軸」、「單位」等各種資訊，以免判讀錯誤落入陷阱。課本及講義上有出現過的圖表都要特別留意，試試看能否用自己的方式說出圖表內容，才算有看懂圖表。

至於「實驗題」，董樂指出，無論是否有做過該實驗，都要記得拿出實驗記錄本讀實驗內容，務必留意「實驗目的」、「實驗器材」、「實驗藥品」、「結論」、「注意事項」。考題也常會出現「模擬實驗」，跟隨閱讀考題中的實驗步驟來計算。

最後，針對今年的「時事題」，董樂說，今年時事有許多和化學有關，例如，諾貝爾化學獎；酒精的稀釋配製方式；漂白水、次氯酸水的差異；重金屬污染濃度計算（爐渣米、鎘米餅）；淨水處理法的流程；萊克多巴胺、瑞德西韋等有機物質的官能基。以上時事都須多加注意。