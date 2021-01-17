學測物理「考大觀念、大重點」　補教師：考前寫完５年歷屆

▲大學學測將在22、23日登場。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

學測自然有四科，其中物理補教師黃邦建議考生，應趁考前回想一下各個單元的主要表達的內容，會用到的公式，在腦海裡複習一遍，同時整理一張自己的公式筆記，考前再看一眼穩定軍心。

黃邦提到，學測物理內容包括高一基礎物理及高二基礎物理二A，共15個單元，在自然科68題中被分配到17題，平均下來一個單元1到2題，在這樣的概念下，考的一定都是大觀念、大重點，太艱深的難題並不會出現

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黃邦建議考生，試著打破各章節去想整個物理的發展，同時把重要人物、貢獻想一想，例如，從天文學的克卜勒三大行星運動定律，到牛頓如何用力學系統解釋克卜勒的定律，再到能量的觀念如何換個角度去解決力學問題。像這樣有脈絡的自己整理一次，對於整個物理的輪廓會更有印象。

▲補教師建議考生，考前把近5年學測考題重複演練。（圖／記者李毓康攝）

黃邦提到，近年來題目越來越長，考生要耐住性子，建議可以先看題目到以要問什麼，解決這個問題需要什麼條件，再回到長長的題目本文中去找線索。另外圖表題也是愛考的一種題型，例如運動學中x-t圖、v-t圖、a-t圖的關係，在表中找控制變因、操縱變因等。

黃邦表示，學測物理的計算普遍不會為難同學，掌握基本定義、公式都能解題，因為都是選擇題，同學列完算式後可先觀察一下選項，常常可以靠科學記號的指數、因次直接判斷出答案，以節省計算時間。

最後，黃邦說，遇到答案不確定時不要鑽牛角尖，選一個最適合的就好，趕快做下一題，不要在一個題目上耗去過多時間。考前可再把最近五年的學測考題拿出來練習看看，寫完確實訂正自己錯的地方，畢竟最像學測題的就是學測題了。

