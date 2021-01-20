蔡英文關切醫護士氣　邱泰源：醫師公會5萬醫生盯得很緊

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情肆虐全球，國內疫情持續延燒，行政院19日宣布2021年台灣燈會將停辦。中華民國醫師公會全國聯合會理事長、民進黨立委邱泰源20日受訪時透露，總統蔡英文兩天前曾關心當今醫護士氣，他當場向總統回覆「士氣高昂」，無論在醫院、診所的防疫設備都足夠，請蔡英文及全民放心。

衛福部桃園醫院爆發院內感染，由於疫情不斷擴大，中央流行疫情指揮中心日前提醒，集會活動若無法在活動前執行完整風險評估、規劃完善配套，「強烈建議取消或延後舉辦」，行政院19日下午也緊急召開記者會，宣布今年2月登場的台灣燈會取消。

▲中華民國醫師公會全國聯合會理事長邱泰源。（圖／記者張一中攝）



對此，邱泰源20日受訪時表示，停辦燈會絕對是預防性措施，因為還沒有發生，所以任何疫情都要非常小心，一年以來大家也非常用心在嚴守，但也要定期加緊螺絲，「不是螺絲鬆了，SOP大家一直在堅持」。

不過，邱泰源坦言，病毒無孔不入，雖然台灣防守的不錯，在每個階段有問題時就要加倍防守，也希望疫情在台灣不要擴大，該超前部署的就請全民辛苦一下，「也許我們忍耐一個月，就可以換來一年的平安」。

邱泰源也透露，蔡英文兩天前在一場社福餐敘中，曾當面關心當今的醫護士氣如何，他也當場向蔡英文說明，醫師公會的五萬位醫師都盯得很緊，包括每天開會、每週舉行全國會議，就是要守住醫護士氣，「所以士氣是高昂的」，台灣以前有SARS的經驗，這1、20年來的訓練也讓台灣比較不會惶恐。

邱泰源說明，蔡英文當面的第一句話，就是請醫護人員加油，他也當面代表醫護向總統致謝，蔡英文隨即回應「是應該的」，接著又問當今的醫護士氣如何，他則解釋醫師公會總共有五萬位醫師，無論在醫院、診所的防疫設備都很足夠，相關流程也都一直演練，「所以士氣是高昂的」，也請蔡英文及全民放心。

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