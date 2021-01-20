柯文哲：開放核災食品　美國、日本應用同套標準

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲日前接受日本產經新聞專訪，談到核食進口問題時直言「可解禁」，但必須經科學檢測沒問題、且在包裝上標註產地。對此，柯文哲20日受訪表示，不管對美國、日本或是萊豬、核食，都應該用同一套標準，「源頭管理、明白標示」，不要因為短期利益犧牲長期利益，不要因為政黨利益犧牲國家利益。

▲台北市長柯文哲認為核食可進口，只要做好源頭管理、明白標示即可。（圖／記者陳煥丞攝）

談到核食，柯文哲表示，態度是這樣，不管對美國、對日本，不管對萊豬美豬或著是核食，其實應該用同一套標準，「源頭管理、明白標示」，當時會提出這個，就是已經想到日後萬一核食要進來，可以用同樣的方法處理。

「今天如果對對美國不設防，將來很難對日本交代。」柯文哲說，日本政府會覺得，台灣對美國完全都不設防，為什麼對日本條件這麼多？甚至根本都不給進，「所以是這樣啦，不要因為短期利益犧牲長期利益，不要因為政黨利益犧牲國家利益」。

柯文哲強調，政策要一致，源頭管理、明白標示，不管對美國、對日本、對萊豬、對核食，都用同一套標準來做，「政治要長遠規劃，可以省掉很多後來的麻煩」。

柯文哲也提到，常說什麼「頭過身就過」，這他不贊成，「我不贊成短期操作的政治做法，不過今天不討論這個」。