北市年貨大街活動取消！　柯文哲拜廟行程「現階段也取消」

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲20日宣布，原訂於2月26日舉辦的台北燈節延後辦理，年貨大街取消。至於歷年來在春節期間都有過年拜廟行程，是否照常進行？柯文哲表示，現階段取消，但還是採機動性態度讓社會正常運作。

柯文哲20日召開台北市大型活動防疫計畫說明記者會，針對年貨大街取消，柯文哲表示，現在是群聚活動停掉，但本來就要鼓勵舉辦線上活動，相信產業局會有很多線上的辦法，例如透過無現金交易等，不過坦白講戴口罩時危險度不高，脫下口罩吃飯危險度才高，所以會觀察未來幾天疫情變化，若升高「當然什麼都停掉了。」不過北市府會有SOP，「不用拿出來嚇老百姓。」

產發局長林崇傑說，年貨大街攤棚搭設、走街都會取消，但是店面買賣仍照常維持。

至於往年都會有的春節拜廟行程，柯文哲提到，現階段當然是取消，但還是會看情況，因為疫情還是得撐半年，所以採取機動性態度，讓社會正常運作，甚至市府還會研擬賠償保險計畫，畢竟他們領薪水的人問題不大，砍掉一堆活動對升斗小民影響才更大，作為執政者，得在現實與理想間取得平衡，也就是臨時停掉並想出補償辦法，讓人民社會正常運作。

▼柯文哲出席台北市大型活動防疫計畫說明記者會。（圖／記者陳煥丞攝）