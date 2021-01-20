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《天竺鼠車車》變成冰淇淋！厄瓜多「鼠味」甜點　拌花生醬超熱賣

▲▼天竺鼠。（圖／CFP）

▲天竺鼠是南美洲許多國家的傳統主食。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

日本定格動畫《PUI PUI 天竺鼠車車》上映不到兩星期就爆紅，療癒畫風搭配羊毛氈天竺鼠，被網友稱為「超魔性」動畫，也在台灣颳起一股天竺鼠熱。不過，這種毛茸茸的可愛動物，卻是南美洲許多國家的傳統主食，更有人發揮創意做出「天竺鼠冰淇淋」，特殊口味也大受當地人喜愛。

天竺鼠又稱作豚鼠，雖然大多數人把天竺鼠當寵物養，但牠在哥倫比亞、祕魯、玻利維亞等國家，卻是一道傳統的菜餚，能夠代替紅肉成為蛋白質來源；在厄瓜多，最常見的烹煮方式為，用鹽將天竺鼠肉煮熟後，以馬鈴薯和花生醬當作配菜一同食用。

厄瓜多一名媽媽瑪麗亞（Maríadel CarmenPilapaña）先前參加創業課程，並自行花了6個月的時間進行實驗，最後終於用「天竺鼠肉」所做成的肉醬，與冰品混和製成冰淇淋，據稱這口味的冰淇淋吃起來有雞肉的味道，一桶要價1美元（約31元台幣），更在當地造成一場搶購熱潮。

《衛報》指出，天竺鼠肉是秘魯國菜，許多高檔餐廳對天竺鼠肉的需求也越來越高，因此「世界鄰居組織」（World Neighbors）也輔導祕魯當地婦女養殖天竺鼠，幫助解決貧況與營養不良的問題。

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