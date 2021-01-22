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《天竺鼠車車》爆紅引發飼養潮　歐洲1國早立法「禁止只養1隻」

▲▼天竺鼠。（圖／CFP）

▲瑞士制訂法律禁止人民單獨飼養天竺鼠，違反者視為「虐待」將處以罰鍰。（圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

日本動畫「天竺鼠車車」在台灣爆紅，預計可能引發一波飼養潮，最近就有許多網友在臉書社團、粉絲專業分享飼養天竺鼠的訊息，例如天竺鼠是高度社會化的動物，容易感到孤獨且會憂鬱致死，歐洲國家瑞士甚至為此制定動物保護法，禁止人民單獨飼養一隻天竺鼠，違反者視為「虐待」將處以罰鍰。

瑞士2008年通過了一項動物保護法令，目的在保護寵物擁有基本社交權利，像是擁有高度社會化習性的動物天竺鼠，若身邊沒有任何同類陪伴，加上飼主也未妥善照顧，容易因為孤獨產生抑鬱，法條就規定禁止飼主單獨飼養、必須同時養2隻以上，並確保兩者能彼此做伴。

違反該法令的飼主，將被視為「虐待動物」，相關單位得處以罰鍰，由於2隻天竺鼠不太可能同時死亡，因此當其中一隻死亡時，飼主為了避免違法，必須再替天竺鼠找新同伴，也因此在當地誕生了出租動物的行業，避免飼主不斷陷入輪迴困境，還有像是金魚、鸚鵡等群居動物，也都在法令的保護範圍內。

▲▼《PUI PUI 天竺鼠車車》。（圖／翻攝自推特／PUI PUI モルカー【公式】）

▲日本動畫《天竺鼠車車》在台灣爆紅，預計可能引發一波飼養潮。（圖／翻攝自推特／PUI PUI モルカー【公式】）

日本動畫「天竺鼠車車」在台灣爆紅後，動物星球頻道就在臉書粉絲團發文，條列出數十項飼養天竺鼠可能會碰上的問題，像是「大便很多又有點臭，尿很多還會到處亂尿」、「很容易就死掉，照顧困難」等，呼籲民眾在飼養前一定要考慮清楚，也希望大家領養代替購買。

天竺鼠又稱為豚鼠、葵鼠、荷蘭豬、幾內亞豬(Guinea Pig) 為什麼會叫幾內亞豬呢?因為天竺鼠在剛由南美洲引進英國的時候，是非常昂貴的寵物，一隻天竺鼠要索價1...

動物星球頻道(台灣) 發佈於 2021年1月17日 星期日
 
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