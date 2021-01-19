《天竺鼠車車》台日爆紅！一集能重看100次　網激推：這160秒有毒

▲《天竺鼠車車》網路爆紅，一集能重看100次。（圖／翻攝自木棉花官網）

記者趙蔡州／綜合報導

日本動畫2021年一月新番開播才半個月，其中一部定格動畫《PUI PUI 天竺鼠車車》就在台灣引發熱議，它的內容以日常生活為主，再透過天竺鼠的視角呈現，原本設定是給孩童觀看的，不料同樣吸引大人們關注，每集3分鐘的長度，更被網友戲稱為「有毒的160秒」、「小朋友才看鬼滅，大人都看天竺鼠車車！」

《PUI PUI 天竺鼠車車》全劇情中都沒有對白，日本固定星期二播出，至今已經推出3集，每集長度為2分40秒（160秒），場景以羊毛氈、黏土為製造素材，整體呈現手做的感覺，打造出溫馨、舒服的畫面。特別的是所有車子發出的聲音，全都是由「真的天竺鼠」演出，為此製作方還找了許多隻天竺鼠配音。

▲天竺鼠車車在日本與台灣均掀起討論。（圖／翻攝自木棉花官網）

《PUI PUI 天竺鼠車車》導演為見里朝希，他在學生時代就以定格動畫獲得國際大獎，這次製作的天竺鼠車車才剛上映，就立刻引發日本網友熱烈討論，吸引了超過百萬的觀看次數，台灣則由木棉花代理在YouTube上架，目前播放3集也累積了約150萬觀看數，推特及臉書上也出現許多它的二次創作作品。

許多網友在頻道留言，「看之前，這什麼莫名其妙鬼題材。看完之後，這是本季霸權了」、「小朋友才看鬼滅，大人都看天竺鼠車車」、「老子起一大早不是為了上班，是為了看天竺鼠車車」、「一早看車車，獲得正能量」、「看著看著，一天就過去了」、「上班偷看被老闆抓到，現在老闆在我旁邊跟我一起看。」