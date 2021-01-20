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社會 社會焦點 保障人權

錢櫃6死大火20人團訟求償3972萬　正妹淚訴：後遺症都沒人關心

記者羅志華／台北報導

錢櫃KTV台北林森店4月間一場大火，造成6人死亡、97人受傷，董座練台生遭檢方依過失致死等罪起訴後，於日前出庭否認犯罪；其中20名傷者，在北市府消保官協助下，於20日透過消基會，向錢櫃提團體訴訟求償3972萬元，受害人周姓女子當場淚訴，指部分傷者至今仍有嚴重後遺症，但錢櫃卻從沒關心過。

▲消基會助20傷者向錢櫃求償3972萬 。（圖／記者羅志華攝）

▲消基會董事長黃怡騰表示，本次協助20傷者向錢櫃提團訟，求償3972萬元。（圖／記者羅志華攝）

消基會董事長黃怡騰表示，本次協助20名受害人，向錢櫃企業、迪廣國際、練台生，及5名負管理責任的錢櫃員工、失事的工程行王姓負責人，共2法人、7自然人9名被告，求償3972萬2194元。

江姓被害人表示，錢櫃不僅沒誠意，提出的條件也讓人無法接受，更一度想以6000元「輕傷關懷慰問金」打發，讓他痛斥「我給你們老闆6000元，讓他去火場待一小時要不要！？」，而錢櫃得知他們準備發起團訟時，又開始積極洽談、企圖各個擊破（團訟須20人才能成立），卻又把和解事宜推給保險公司。

▲消基會助20傷者向錢櫃求償3972萬 。（圖／記者羅志華攝）

▲江姓被害人稱錢櫃一度想以6000元打發，讓他痛斥「給你們老闆6000元，讓他去火場待一小時要不要」。（圖／記者羅志華攝）

江先生表示，他在意的是負責任、有誠意的態度，幾名受害人中，即使幸運只有輕傷，但在當時全是鬼門關前走一遭，這只有經歷過才懂，但錢櫃方在談和解時，完全像在處理例行公事，讓他相當心寒。

▲消基會助20傷者向錢櫃求償3972萬 。（圖／記者羅志華攝）

▲蔡先生求償1049萬為本件最高，痛訴因大火致腦、神經病變，至今仍有癲癇、容易跌倒等後遺症。（圖／記者羅志華攝）

蔡姓受害人求償1049萬7012元，是本件中最高，他表示在媒體從事攝影工作13年，在大火中嗆傷、缺氧，導致腦、神經病變，至今仍有癲癇、容易跌倒的後遺症，日前洗澡更因倒地撞傷頭部，現在更沒辦法再拿起攝影機，失業之餘只能盡量讓自己好起來。

▲消基會助20傷者向錢櫃求償3972萬 。（圖／記者羅志華攝）

▲周女對傷者後遺症相當心痛，認為錢櫃都沒予以後續關懷，讓她決定挺身提告。（圖／記者羅志華攝）

周姓女子表示，她當時雖是火場第一批出來的人，受傷不重，但幾名傷者中，還有像蔡先生這樣，因嚴重後遺症無法工作的人，錢櫃卻絲毫沒給予關懷，讓她決心要參與團體訴訟，替自己爭取公道。

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