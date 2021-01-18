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3件含鉛！消基會檢測20種口罩結果出爐　專家教用酒精測試自保

記者許展溢／台北報導

消基會去年12月到雙北市大賣場、連鎖藥妝店及電商平台購買20件口罩樣品，其中19件為醫療口罩，每片單價介於3.4～14元，結果今（18日）公布，標示調查全合格，游離甲醛及塑化劑測試都未檢出，但重金屬測試，有3件樣品外層鉛含量6～11mg/kg（毫克）。

▲▼消基會口罩檢驗報告。（圖／記者許展溢攝）

▲消基會口罩檢驗報告20樣品中的標示調查全合格。（圖／記者許展溢攝）

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消基會說明，重金屬檢測了如鉛、鎘、六價鉻、鎳、砷、汞)和部分偶氮染料，其中鎘、鉻及銻均未檢出，鉛則有3件樣品外層部位檢出，含量為6〜11mg/kg為編號18號「南六醫用口罩（未滅菌）-全黒款」、19號「美德醫用口罩（未滅菌）-嘿嘿黑」及20號「丰荷一般醫用口罩（未滅菌）-兒童紅線聖誕紅」。

▲▼消基會口罩檢驗報告。（圖／記者許展溢攝）。

▲▼6件PM2.5過濾效率未達80%以上（上）。3件外層鉛含量為6〜11mg/kg（下）（圖／記者許展溢攝）

▲▼消基會口罩檢驗報告。（圖／記者許展溢攝）

壬基酚及壬基酚聚氧乙烯醚測試，有1件樣品外層壬基酚聚氧乙烯醚含量超過300mg/kg，但符合CNS15290「紡織品安全規範（一般要求）」1000mg/kg以下。染料溶出測試有8件樣品被二氯甲烷溶出，均未檢出特定偶氮染料，6件樣品檢出芥酸酰胺。揮發性有機物19件樣品，檢出1〜9種微量揮發性有機物，11件様品檢出己內酰胺，來源有待釐清。另外，PM2.5過濾效率，將20件樣品的PM2.5過濾效率換算成「次微米粒子防護效率」，結果發現有6件（3成）未達80%以上。

▲▼消基會口罩檢驗報告。（圖／記者許展溢攝）

▲消基會公布市售20件口罩檢驗報告。（圖／記者許展溢攝）

另外，染料溶出測試，消基會指出，生產彩色口罩已成為業者搶食口罩市場的利器，顏色及圖案越來越琳瑯滿目，但有一說是有防塵用的不織布口罩被測出使用會致癌的「偶氮染料」，引起消費者恐慌。然品質較佳的產品若使用較安全穩定的「色母粒」高溫高壓加工製造，未經化學染整，則不會有染料溶出問題，若是以染料進行染整或彩繪，可能會有釋出的疑慮。

消基會表示，以這這次測試20件樣品以三種溶劑（水、甲醇、二氣甲烷）進行溶出測試，其中消費者最常可能碰到的溶劑就是水，水溶劑均未有溶出染料，二氯甲烷溶劑有8件樣品（其中1件也被甲醇）溶出染料，其中編號1號「久富餘醫用口罩（未滅菌）」3號「屈臣氏醫療防護口罩（未滅菌）」、4號「上好醫療防護口罩（未滅菌）SH1-Xmas20」13號「"順易利"醫用口罩（未滅菌）-橘色」、14號「善存醫用口罩（未滅菌）緋櫻粉」，及20號「丰荷一般醫用口罩（未滅菌）-兒童紅線聖誕紅」6件樣品，測到約0.9%～1.8%濃度的芥酸酰胺（聚丙烯塑膠加工製程的加工助劑），共同的外觀特性為顏色鮮艷及圖案複雜。8件樣品均未檢出會釋放22種有害芳香族胺的特定偶氮染料。

消基會建議消費者購買後，可做一個簡單測試，就是將口罩浸泡在水中觀察是否有色料溶出，或也可使用酒精（甲醛）浸泡觀察，若有溶出色料就有可能不安全，建議民眾先不要使用。

▲▼消基會口罩檢驗報告。（圖／消基會提供）

▲▼消基會口罩檢驗報告。（圖／消基會提供）※點圖放大

▲▼消基會口罩檢驗報告。（圖／消基會提供）

▲▼消基會口罩檢驗報告。（圖／消基會提供）※點圖放大

▲▼消基會口罩檢驗報告。（圖／消基會提供）

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▲▼消基會口罩檢驗報告。（圖／消基會提供）

▲▼消基會口罩檢驗報告。（圖／消基會提供）※點圖放大

▲▼消基會口罩檢驗報告。（圖／消基會提供）

▲▼消基會口罩檢驗報告。（圖／消基會提供）※點圖放大

▲▼消基會口罩檢驗報告。（圖／消基會提供）

註：

1.「標示」一欄中，「○」表示符合「醫療器材管理法」或「商品標示法」標示規範；「許可證為醫療器材」一欄中，「○」表示查證許可證字號資訊，登錄為醫療器材者，「－」表示非醫療用口罩
2.「重金屬」一欄中，「○」表示未檢出重金屬；「△」表示檢出鉛
3.「壬基酚及壬基酚聚氧乙烯醚」一欄中，「○」表示未檢出；「△」表示檢出
4.「游離甲醛」、「塑化劑」、「染料溶出」一欄中，「○」表示未檢（溶）出；「△」表示被二氯甲烷溶出，其中數字「1」表示檢出芥酸酰胺，「2」表示被甲醇溶出
5.「揮發性有機物」一欄中，「○」表示未檢出；「△」表示檢出，其中「數字」表示檢出數目
6.「PM2.5穿透效率」一欄中，「○○○」表示過濾效率70%以上，「○○」表示過濾效率55〜70% （含）以上，「○」表示過濾效濾55%以下

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