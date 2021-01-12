冠名手機遭植惡意程式　消基會籲業者提賠償、政府加速資安認證

▲消基會指出，主管機關應當儘速檢討加強資安管理的強度，確保5G時代消費者電信消費的品質保障。（圖／消基會提供）

記者崔至雲／台北報導

台灣大哥大自有品牌AMAZING A32手機，日前發現製程中被植入特定版本內建軟體，疑似有資安疑慮。對此，消基會今（12日）指出，此事看出政府不僅對於手機資安防護措施要求嚴重不足，電信終端設備甚未納入資安檢測的強制規範，呼籲主管機關應當儘速檢討加強資安管理的強度，確保5G時代消費者電信消費的品質保障。

消基會認為，針對行動業者自有品牌手機在大陸製造者，也就是行動業者日後上市的陸製手機，除須符合資安標準才可販售，主管機關除應嚴格監督業者切實符合TAICS資安水準要求，此外，也應確保本項措施為強制性質，嚴格要求業者履行。

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再者，針對已在市面上流通的大陸品牌手機及行動業者自有品牌陸製手機，應進行全面性及完整性的資安機制抽測，以強化主管機關處置措施的強度。因根據通傳會官網顯示，2019年5月8日曾對10款市售手機進行「手機內建軟體資安抽測」，依照該次抽測規劃與結果顯示，抽樣的手機選擇以市售占有率較高的手機作為標的，貼牌手機恐怕缺乏明確機制，可進入抽測程序。

消基會提到，台灣大哥大推出自有品牌手機委由大陸廠商製造已屬常見，本次事件當中，消費者首當其衝、深受其害，台灣大哥大自有品牌手機的品質管控能力備受質疑，良好商譽也受到波及，始作俑者的大陸手機製造商卻仍舊逍遙法外，躲避應有的罰則，為避免類似事件再度發生，消基會將尋求合作夥伴─大陸消費者協會的積極協助，請大陸主管機關儘速採取有效性的稽查和管理措施，以遏止不良廠商的違法行徑，保障兩岸廣大手機用戶的使用安全，維持兩岸業者商誼與兩岸人民的情誼。

針對該起資安事件，消基會呼籲應儘速訂定資安認證機制，以保障消費者免受個資外洩，損及財產和身家安全之慮。消基會也提到，電信業者應善盡企業基本責任，販售手機商品不應存有資安疑慮，呼籲各界建立社會共識。