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錢櫃員工把酒精誤當「額溫槍」　30歲帥里長雙眼灼傷喊告

▲▼北市臥龍里長邱奕承因為被錢櫃員工誤持酒精當額溫槍使用，造成雙眼受到傷害，每天得仰賴人工淚液。（圖／記者袁茵攝）

▲北市臥龍里長邱奕承因為被錢櫃員工誤持酒精當額溫槍使用，造成雙眼受到傷害，每天得仰賴人工淚液。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

北市臥龍里長邱奕承2020年4月赴錢櫃SOGO店與朋友唱歌，結果被服務員誤持酒精噴雙眼，導致角膜炎、視力下降等傷害。邱奕承認為，現在「看到酒精就害怕」，且每天仰賴人工淚液，不然眼皮就像是在扯著眼球一樣，相當痛苦，然而錢櫃公司8個多月來連正式道歉都沒有，因此正式向錢櫃員工與錢櫃公司提告。

今年年僅30歲的邱奕承12日上午在律師黃中麟陪同下召開記者會。邱奕承提及，自己2020年4月15日凌晨與朋友一同去錢櫃SOGO店消費，準備要入場時，為了配合防疫政策，所以讓服務人員幫忙測量額溫，但當他伸手要噴酒精消毒時，對方卻誤將酒精當作額溫槍，拿酒精對著他的臉部按了3、4下，當下他立刻感受到眼睛劇烈疼痛，過了近半小時才有救護車載他去醫院就診，「我一度覺得我會瞎掉，因為劇痛到眼睛完全睜不開！」

▲▼北市臥龍里長邱奕承因為被錢櫃員工誤持酒精當額溫槍使用，造成雙眼受到傷害，每天得仰賴人工淚液。（圖／記者袁茵攝）

邱奕承表示，後來自己到國泰醫院進行眼部沖洗，約半小時後才能張開，當時有個錢櫃派來的陌生人在他身旁，但卻不是關心他的狀況，而是確認自己有無就醫，「這讓我當下感覺相當難受，居然要被這間公司監督有沒有好好就醫。」

邱奕承提及，自己從4月15日到現在都持續在就診，醫生開出的診斷證明顯示，他因此事件造成雙眼角膜炎、雙眼瀰漫性角膜炎、乾性角膜炎，且視力從1.0下降至0.8，由於乾澀的關係，眼淚都流不太出來，使他必須每天仰賴人工淚液，且一天就要用掉4支，「醫生還說恐怕難以恢復。」

邱奕承坦言，自己原本在讀書考國考，然而因為這個事件，導致他每天讀書都沒辦法超過3、4小時，因為「好像眼皮黏在眼球上，眼皮扯著眼球的感受，真的非常痛苦。」現在自己看到噴霧就會感到害怕，尤其是酒精罐，「只要拿超過腰際的高度，我都會想說是不是要噴我，真的下意識就感到害怕。」

▲▼北市臥龍里長邱奕承因為被錢櫃員工誤持酒精當額溫槍使用，造成雙眼受到傷害，每天得仰賴人工淚液。（圖／記者袁茵攝）

邱奕承指出，目前只有當事服務生來跟他道歉，而他也相信對方不是故意的；然而錢櫃公司這8個多月來，一句道歉、慰問都沒有，僅有事發後的前幾天傳訊息詢問狀況、說會負起最大責任，現在態度卻完全不一樣，甚至還說要拿10幾萬元和解，不然就依訴訟走，讓他覺得錢櫃公司態度傲慢，加上錢櫃過沒多久就發生大火，質疑對方管理鬆散，公司負責人應拿出負責的態度。

律師黃中麟則說，目前已經向該名錢櫃服務生提起過失災害訴訟，另外也對錢櫃公司依照消費者保護法，要求該公司應負責任、善盡企業經營消費安全義務。

對此，錢櫃公司法務代表接受電訪時回應，「他這樣講，我是覺得有點不厚道啦！」因為事發後，錢櫃公司就全力協助處理後續就醫的相關程序，後續邱奕承自行就醫的部分，他們也都有拿到診斷證明，並去協調如何處理相關事情，然而對方開的賠償金額比較高，原本是希望達成和解，但對方不願意，所以錢櫃員工才被依照過失傷害起訴。

錢櫃公司法務代表指出，目前錢櫃員工的部分，正在進行刑事庭訴訟中，開庭前法院有進行調解，但邱奕承提出的金額還是很高，且還有附帶民事賠償，分別是員工與公司各賠償200萬元，總共400萬元，超出錢櫃公司預期，所以只能等司法來評斷後續賠償金額。

錢櫃公司法務代表表示，公司並沒有不處理此案，且都很積極想要彌補對方損失，只是說對於邱奕承提出的金額無法接受，所以只能等司法來評斷。

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