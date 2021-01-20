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社會 社會焦點 保障人權

生父過世3個月　女兒想拋棄繼承「就差這一天」結局氣炸

記者黃翊婷／綜合報導

小如（化名）自從雙親離婚之後，就再也沒有與生父聯繫，直到去年8月間才知道父親過世，她在同年11月間向法院具狀聲明拋棄繼承，沒想到「慢了一天」遭駁回，她不滿提出抗告。高雄少年及家事法院認為，小如的聲請的確於法未合，顯然無理由要求廢棄原裁定，應予駁回，全案仍可抗告。

▲一個人,寂寞,孤單,孤獨,憂鬱。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲小如想聲請拋棄繼承，結果因為晚了一天而遭駁回。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

小如在判決書中提到，雙親離婚之後，她就沒有再和父親見面，父女倆也沒有任何聯絡，「我是由爸爸的家族告知，才知道他已經過世，我與對方聯絡，對方沒有提出任何證明，過了3個月我來聲請拋棄繼承，但是法院告訴我已經超過一天而遭駁回，我無法接受。」

小如堅稱，父親對她沒有任何付出，所以不想要兩人之間有任何牽扯，原裁定沒有考慮到這一點，顯然有不當的地方，因此她決定提出抗告，請求廢棄原裁定。

不過，高雄少年及家事法院法官認為，小如的父親是在2020年8月12日死亡，她在同月17日知悉成為繼承人，卻直到同年11月18日才向法院具狀聲明拋棄繼承，明顯已經超過聲明拋棄繼承3個月的法定期限，於法未合，原裁定駁回並無不當，而她抗告請求廢棄原裁定則為無理由，應予駁回，最終判決敗訴，全案仍可抗告。

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