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社會 社會焦點 保障人權

他5歲遭丟包「空白28年」　離家父中風回頭討每月1.9萬扶養費

記者黃翊婷／綜合報導

34歲的小寶（化名）在5歲時經歷雙親離婚，父親阿強（化名）隨即扔下他離開，之後別說是給付生活費用，連最基本的聯繫都沒有，直到去年為了討要扶養費，兩人才相見。他不滿自己「空白的28年」都沒有父親陪伴，如今卻被要求每月給付1萬9000元的扶養費，因此希望免除對父親的扶養義務，並在日前獲得法官裁定准許。

▲▼親子，教養，父子。（圖／Pixabay）

▲小寶5歲時就被父親「丟包」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

阿強在判決書中主張，和妻子是在1991年12月間離婚，當時小寶年僅5歲，過了這麼多年，他因為生病中風，領有身心障礙手冊，無法工作也沒有財產，已經不能維持基本生活，這才決定提告，向第一順序扶養義務人要求支付每月1萬9000元的扶養費。

而小寶反控，父親與母親離婚之後，就丟下他離家出走，「我從小是由爺爺、奶奶扶養，他們過世之後，是姑姑接手把我帶大」，這段期間父親從未付出關心，別說是幫忙支付生活費了，甚至連主動聯繫都沒有。

小寶的姑姑也出庭證稱，孩子在雙親離婚後是由她和年邁的爸媽照顧扶養，阿強其實早在離婚之前就把孩子丟下，從未盡過任何照顧之責，也沒有寄錢回來，父子倆直到去年才再度重逢見面。

高雄少年及家事法院法官比對雙方以及證人證詞後，認定阿強確實沒有在小寶年幼時提供任何實際的照顧，離家28年從未主動聯繫、關心，可見是無正當理由未盡扶養義務，且情節重大，若反過來要求小寶擔起責任，顯然有失公平，最終裁定駁回父親的告訴，同時免除兒子對他的扶養義務。

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