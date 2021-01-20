高鐵恐再禁自由座、飲食　林佳龍：將依指揮中心判斷做決定

▲疫情面臨臨界點，林佳龍說，高鐵是否停售自由座、加嚴飲食規定目前都有應變計畫，會依指揮中心判斷決定。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

部立桃園醫院院內感染持續擴大，疫情面臨臨界點，接下來又將遇到春節連假大量人流移動。交通部長林佳龍表示，高鐵是否停售自由座、加嚴飲食規定，目前都有應變計畫，會進一步依照指揮中心判斷做決定。

林佳龍今出席活動會後受訪表示，疫情面臨臨界點，大量的人流隨著大眾運輸移動，針對公共運輸都已要求量體溫、戴口罩、提供酒精消毒，並加強清掃。另外，針對航空業，他今天也特別請民航局長要督導落實，一定要確定有防疫旅館、一人一室居家檢疫才能放行，守護邊境，避免大量返鄉人潮而有境外移入。

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境內部分，林佳龍說，這一年來大眾運輸承擔很大的防疫重要角色，一定要繃緊神經，在春節前後確保大眾運輸能夠做到防疫沒有任何漏洞。

▲交通部長林佳龍上午接受媒體聯訪 。（圖／記者賴文萱攝）

至於高鐵春節期間是否會停售自由座？林佳龍表示，目前來講都有量體溫、戴口罩、提供酒精消毒，會根據指揮中心判斷進一步加嚴相關規定，包含自由座跟飲食目前都有應變方案，將隨疫情發展做決定。

另外，林佳龍也提醒，指揮中心說1/28之前比較緊張，要觀察整個疫情變化，呼籲國人在這個期間減少沒必要的移動。

林佳龍表示，民眾在落實防疫新生活下，仍可以正常生活，包含原來安排的旅遊行程也不必過度反應，但也要請觀光業者體諒跟協助，希望做到滴水不漏，讓對於觀光業的衝擊能夠降到最低。

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