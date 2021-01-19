桃園醫院8天9確診！重症醫曝正確「脫口罩」方法：放桌面是大忌

▲部立桃園醫院累計9名確診者，醫師提醒，目前出現病例的地點已經橫跨5個護理站及病房。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

衛福部立桃園醫院在12日出現本土感染病例，至今進入第8天，院內已經累計有9人染疫。面對此次暴發的疫情，ICU醫師陳志金表示，大家都知道如何戴口罩了，但是，如何脫口罩也是相當重要的一件事，尤其是你自己可能是感染源，或是你身邊可能出現感染源時，更是不可輕忽。

陳志金指出，在疫情期間大家都很認真戴口罩，不過有些人在使用完後就放在桌上、收進包包準備明天再用，或者就直接隨手揉一揉，丟到垃圾桶，這些舉動其實都是相當危險的行為。

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陳志金說明，口罩若是發揮作用，成功將擋下有病毒的口沫，如果在脫口罩的過程中不慎用手摸到了這個口沫，再用手去拿食物、挖鼻孔、揉眼睛，那麼，這個病毒就有機會入侵你的身體了！此外，他也提醒，若是佩帶口罩的過程中，手有摸到口罩表面，也不要再觸摸口鼻 、揉眼睛、或是身體的其他部位。

陳志金特別提及，口罩使用完之後放在桌面上是很不好的行為，尤其家中有小孩的話，會去摸到口罩或桌面。

陳志金也分享，在感染區工作的醫療人員，用畢的口罩，都會丟棄在加蓋的「感染性廢棄物」垃圾桶。注意在脫下的時候，儘量不要接觸到口罩的表面，拿著口罩的耳掛(或橡皮筋)去丟，丟完就要「馬上洗手」！若是一般民眾到醫院去探視有潛在呼吸道傳染病的病人，也應該要比照辦理，建議醫院可以在門口提供加蓋的「感染性廢棄物」垃圾桶，而非一般垃圾的垃圾桶。

陳志金也提醒，如果自己有呼吸道症狀，一定要將脫下的口罩放進夾鏈袋內封好，再丟棄到有蓋的垃圾桶。一樣，就是丟完就馬上洗手！如果是健康的人，只是外出在戴口罩，沒去醫院，那就看接觸到感染性飛沫風險的可能性高或低，若高，可以將口罩反摺，放進夾鏈袋內封好，再丟棄到有蓋的垃圾桶。一樣，就是丟完就馬上洗手！

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