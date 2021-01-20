文青男最愛「徐志摩的背影」！OL崇拜凝視…網崩潰：國文老師哭了

▲搭捷運聽到隔壁對話差點吐血。（示意圖／資料照）



記者黃可昀／綜合報導

以前國文課都教過經典文學作品《背影》，很多人對於文章內容也倒背如流，但作者究竟是誰？一名男子昨天搭捷運時，旁邊坐著一對男女，無意間聽到他們對話內容是在聊作家「徐志摩」，但男子的發言讓他一秒噴飯，其他網友聽了也好崩潰。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」表示，這對男女看起來是上班族，對話內容充滿文學素養，男子還提到自己很喜愛徐志摩的文章，但下一句話就大凸槌，男子悠悠地說「尤其是《背影》深深打動我的心」，原PO聽到的當下忍不住抬頭看了一眼，想不到女子竟激動回應「真的真的，我也很愛這篇！」

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▲網友也傻眼。（圖／翻攝自爆廢1公社）



原PO聽完這段對話直呼「天呀，我快受不了了…」因為《背影》的作者根本不是徐志摩，而是朱自清，內容在描述朱自清離鄉求學時，爸爸不捨卻難以開口的模樣，沒想到這對男女竟記成是徐志摩的作品，還討論得津津樂道，讓他實在尷尬又崩潰，猶豫該不該直接開口告知對方。

網友傻眼回覆，「朱自清的棺材板快壓不住了」、「我以為是陶淵明」、「所以陸小曼嫁的是朱自清？」、「明明就是JK羅琳」、「國文老師會哭吧」、「揮揮衣袖不帶走一顆柑仔」、「沒看留言我還不知道哪裡不對，老師對不起」、「橘子都白撿了...」。