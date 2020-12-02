最經典國文課文！PTT一票「秒背7字」超順口　網笑：背影的橘子呢

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

網搜小組／周亭瑋報導

談到曾經讀過的國語課文篇章，許多人記憶早已模糊，但某些經典段落或語句，就是能深深烙印在腦海中，像是《兒時記趣》、《木蘭詩》裡的某幾句，格外順口、好記，儘管離學生時代越來越遠，仍能琅琅上口，想忘記都難阿！

網友昨在PTT發文提到，「學生時代讀了那麼多篇經典之作，除了雅量裡的綠豆糕已經被啃爛以外，在鄉民們心中，那篇的地位至今仍屹立不搖，堪稱經典的？」

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其實，一直以來網路上不乏類似討論，除了原po最熟的《雅量》外，包括《背影》、《兒時記趣》、《出師表》、《木蘭詩》等，最為人津津樂道，裡面的某些語句，甚至會被惡搞歪樓，廣泛運用在生活中。

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

對此，許多鄉民下意識背出，「鞭數十，驅之別院」這7字，另外留言也能看到「唧唧復唧唧，木蘭當戶織」、「忽有龐然大物，拔山倒樹而來，蓋一癩蝦蟆也」、「天這麼黑，風那麼大」、「山不在高，有仙則名；水不在深，有龍則靈」。

同時，不少人也笑回，「背影真的經典」、「背影、兒時記趣、出師表」、「有提到橘子的是哪篇啊」、「老子都不老子了」、「琵琶行，嫖妓還能被當作課文」。

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